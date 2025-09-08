ปศุสัตว์เพชรบุรีร่วมกับศูนย์อาหารสัตว์ สำรวจคลังเสบียง 500 ไร่ เตรียมพร้อมช่วยเกษตรกรรับมืออุทกภัย

เพชรบุรี - ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ลงพื้นที่สำรวจแปลงหญ้า 500 ไร่ ยืนยันผลผลิตงอกงาม พร้อมสำรองหญ้าแห้งกว่า 23 ตัน ไว้ช่วยเหลือเกษตรกรหากเกิดน้ำท่วมและขาดแคลนอาหารสัตว์
วันนี้ ( 8 ก.ย.) น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงหญ้าภายในศูนย์ฯ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ประมาณ 500 ไร่ พบว่ามีการเจริญงอกงามดีในช่วงฤดูฝน คาดว่าจะให้ผลผลิตราว 300 ตันต่อปี
หญ้าที่ปลูกประกอบด้วยพันธุ์สำคัญ ได้แก่ แพงโกล่า, เนเปียร์ปากช่อง 1, รูซี่ และกินนีสีม่วง โดยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ใช้เป็นหญ้าสดและขยายท่อนพันธุ์ให้เกษตรกร ส่วนหนึ่งนำมาหมักเก็บถนอมไว้ ส่วนหญ้าแพงโกล่านำมาอัดฟ่อนทำเป็นหญ้าแห้งสำรองในคลังเสบียง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ อาทิ โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ และแกะ ที่อาจประสบปัญหาขาดแคลนอาหารจากน้ำท่วมแปลงหญ้า
นอกจากนี้ ปศุสัตว์จังหวัดได้วางแผนสำรวจพื้นที่อพยพสัตว์เลี้ยง จุดเก็บเสบียงที่น้ำไม่ท่วม และระบบกระจายหญ้าให้ถึงมือเกษตรกรอย่างรวดเร็ว หากจังหวัดมีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ได้เตรียมหญ้าแห้งไว้แล้วกว่า 23,340 กิโลกรัม หรือ 1,167 ฟ่อน พร้อมกระจายช่วยเหลือทันที
ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ขอให้เกษตรกรติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และหากได้รับผลกระทบ สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่โดยตรง