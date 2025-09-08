นายกเมืองพัทยาห่วง3 จุดใหญ่เสี่ยงน้ำท่วมสูง หลังฝนถล่มหนักช่วงคืนที่ผ่านมา

ศูนย์ข่าวศรีราชา- นายกเมืองพัทยา ห่วง 3 จุดใหญ่ยังเสี่ยงน้ำท่วมสูงหลังฝนถล่มหนักช่วงคืนที่ผ่านมาทำน้ำขังถนนหลายสาย รถยนต์-จยย.จม สั่งเร่งแก้ไขเครื่องสูบน้ำพร้อมตั้งงบประมาณติดสัญญาณเตือน หวังไม่ให้เกิดภาพรถจมน้ำซ้ำซาก
จากกรณีที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในเมืองพัทยาช่วงคืนวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา จนส่งผลให้ถนนหลายสายเกิดน้ำท่วมสูงอาทิ ถนนสุขุมวิทหน้าทางหลวงพัทยา ถนนสายสามหน้าร้านอาหารมุมอร่อย ถนนเลียบทางรถไฟบริเวณวัดธรรมสามัคคี รวมถึงเขาตาโลและเขาน้อย ทำให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความเสียหาย
แต่ล่าสุดเมื่อถึงช่วงเช้าวันนี้ ( 8 ก.ย.) สถานการณ์น้ำท่วมได้เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติปริมาณน้ำลดลงจนสามารถสัญจรได้ เหลือเพียงเศษขยะและสิ่งปฏิกูลที่กองอยู่ริมถนนจากกระแสน้ำ ยกเว้นแค่เพียงหมู่บ้านด้านหลังตลาดน้ำสี่ภาคพัทยา ที่น้ำยังคงท่วมขัง
เนื่องจากเครื่องสูบน้ำของเมืองพัทยา ที่ติดตั้งไว้ไม่สามารถใช้งานเพราะ ถูกโจรขโมยสายไฟไปทั้งหมด ส่งผลให้ประชาชนและร้านค้ารอบพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ทำให้ชาวบ้านพากันเรียกร้องให้เมืองพัทยา รีบดำเนินการแก้ไขรวมทั้งฟื้นฟูเครื่องสูบน้ำเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น
บริเวณหมู่บ้านด้านหลังตลาดน้ำสี่ภาคพัทยา ที่น้ำยังคงท่วมขังทำให้ประชาชนและร้านค้ารอบพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนั้น
ล่าสุด นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ช่วงคืนที่ผ่านมาว่า ยังคงมี 3 จุดใหญ่ที่น่ากังวลคือ บริเวณเขาน้อย เขาตาโล และถนนสุขุมวิท พัทยาใต้ เนื่องจากมวลน้ำที่ไหลมาจากเขาน้อยและเขาตาโล ทำให้เครื่องสูบน้ำทำงานไม่ทัน จนเกิดน้ำท่วมขังตั้งแต่เวลา 21.00–23.00 น. รวมกว่า 2 ชั่วโมง
ทั้งนี้ แม้เครื่องสูบน้ำในเฟสแรกจะใกล้มอบส่งงานแล้ว และเครื่องสูบน้ำในเฟสที่ 2 สามารถช่วยระบายน้ำได้บางส่วน แต่สิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกคือภาพรถจมน้ำ
" จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำจุดพบว่า มีประชาชนบางส่วนฝ่าฝืนคำเตือนขับรถเข้าสู่พื้นที่น้ำไหลแรง ทำให้ต้องทิ้งรถไว้กลางน้ำตามที่ปรากฏเป็นข่าว ส่วนบริเวณด้านหลังตลาดน้ำสี่ภาค ที่ยังคงมีน้ำท่วมขัง เมืองพัทยา ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการ สำนักการสุขาภิบาลเ ร่งจัดซื้อจัดจ้างและแก้ไขโดยด่วน เพื่อให้เครื่องสูบน้ำกลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดแล้ว"
อย่างไรก็ตาม เมืองพัทยา ได้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการติดตั้งสัญญาณเตือนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ห้ามรถผ่าน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนดำเนินการแล้ว แต่ขณะนี้ยังคงต้องใช้เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนไปก่อน
พร้อมฝากขอโทษไปยังประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และยืนยันว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน 3 จุดสำคัญ ได้แก่ ถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ เขาน้อย และเขาตาโล ให้เร็วที่สุด