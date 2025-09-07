ทีมงานสวนสัตว์สงขลาต้อนรับอบอุ่น“วุฒิชัย” ผอ.คนใหม่ ย้ายจากเชียงใหม่เข้ารับตำแหน่ง พร้อมลุยภารกิจสำคัญ

ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา คนใหม่เดินทางรับตำแหน่ง พร้อมเข้ารายงานตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หลังโยกย้ายจากเชียงใหม่ ตามมติคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ขณะที่บุคลากรและเครือข่ายพันธมิตรของสวนสัตว์สงขลา ให้การต้อนรับอบอุ่น พร้อมจับมือร่วมกันทำงาน
เมื่อวันที่ 5 ก.ย.68 ที่ตำหนักเขาน้อย จังหวัดสงขลา นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา เข้าพบนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อรายงานตัวในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา ตามมติของคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ที่ให้โยกย้ายจากตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่มารับตำแหน่งใหม่ พร้อมมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจสำคัญในการพัฒนาและยกระดับสวนสัตว์สงขลา ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้สอบถามปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่
โดยวันเดียวกัน ที่สวนสัตว์สงขลา นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา ได้ประชุมร่วมกับบุคลากรของสวนสัตว์สงขลา เพื่อพูดคุยทำความรู้จักและมอบนโยบายในโอกาสที่มารับตำแหน่ง ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีบุคลากร รวมทั้งเครือข่ายพันธมิตรและเครือข่ายชุมชนของสวนสัตว์สงขลา โดยจากนั้นช่วงค่ำได้มีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับและพบปะสังสรรค์กันอย่างอบอุ่น
ขณะที่ช่วงเช้าวันที่ 6 ก.ย.68 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ร่วมกันประกอบพิธีสักการะบูชาศาล “พ่อทวดช้าง” บริเวณทางขึ้นสำนักงานสวนสัตว์สงขลา เพื่อความเป็นสิริมงคลของสวนสัตว์สงขลาและบุคลากรทุกคน.