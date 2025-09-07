xs
กระบะขนไม้เก่า "ยางระเบิด" พลิกคว่ำกลางถนน ตะลึงซุก "ยาบ้า" 5.4 ล้านเม็ด มูลค่ากว่า 32 ล้าน ผู้ต้องหาหลบหนีลอยนวล!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประจวบฯ – กระบะบรรทุกไม้เก่าเกิดอุบัติเหตุยางระเบิดพลิกคว่ำกลางถนนเพชรเกษมช่วงกุยบุรี ก่อนเจอกล่องโฟมซุก "ยาบ้า" กว่า 5.4 ล้านเม็ด คาดขบวนการขนยาใช้ไม้เก่าตบตาเจ้าหน้าที่ ผู้ขับขี่-โดยสารหลบหนีลอยนวล ตำรวจเร่งไล่กล้องวงจรปิด ล่าตัวดำเนินคดี

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 7 กันยายน 2568 พ.ต.ท.พยุงศักดิ์ จงดี สารวัตรใหญ่ สภ.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 ว่ามีอุบัติเหตุรถกระบะยางระเบิดพลิกคว่ำบนถนนเพชรเกษม ฝั่งขาล่องใต้ หลัก กม. 271+100 หมู่บ้านฟากนา ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จึงนำกำลังพร้อม ร.ต.ท.นนทนันท์ สิงหนาท รองสารวัตรสอบสวน เข้าตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุพบรถกระบะบรรทุก 4 ล้อขนาดใหญ่ ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว ทะเบียน 3 ฒฆ 5327 กทม. สภาพพังเสียหายยับเยิน ตัวกระบะรั้วฉีกขาด มีไม้เก่าหล่นกระจัดกระจายเกลื่อนพื้น นอกจากนี้ยังพบกล่องโฟมจำนวนมากตกอยู่ในที่เกิดเหตุ ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า กล่องโฟมทั้งหมด 54 กล่องถูกห่อด้วยถุงพลาสติกใสและปิดด้วยเทปกาวแน่นหนา ภายในบรรจุ "ยาบ้าเม็ดสีส้ม" เต็มกล่อง บางกล่องแตกหักจนยาบ้ากระจายเกลื่อน

จากการตรวจนับเบื้องต้น พบว่าภายในกล่องโฟมแต่ละกล่องบรรจุยาบ้า 10 ห่อ ห่อละประมาณ 10,000 เม็ด มีตราสัญลักษณ์ “999” และพิมพ์ตัวยา WY รวมทั้งสิ้น 54 กล่อง กับอีก 1 ห่อ รวมจำนวนยาบ้าทั้งหมดประมาณ 5,440,000 เม็ด มูลค่ากว่า 32 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ไม่พบผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารในที่เกิดเหตุ คาดว่าอาศัยจังหวะหลังเกิดอุบัติเหตุหลบหนีไปก่อนเจ้าหน้าที่มาถึง โดยเบื้องต้นตำรวจคาดว่าเป็นขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่ ใช้วิธีบังหน้าขนไม้เก่าตบตาเจ้าหน้าที่ และระหว่างทางยางล้อหลังเกิดระเบิดทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำ

ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้นำรถยกมาเคลื่อนย้ายรถกระบะ และเก็บกู้ของกลางทั้งหมดไปตรวจสอบอย่างละเอียดที่ สภ.สามกระทาย โดยมีนายอร่าม ญาณแก้ว นายอำเภอกุยบุรี, พ.ต.อ.ภาคภูมิ โห้ใย รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบฯ พร้อมตำรวจพิสูจน์หลักฐานและชุดสืบสวนร่วมตรวจสอบ

ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง รวมถึงหาต้นทางของยาเสพติด พร้อมติดตามตัวผู้ขับขี่และผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป










