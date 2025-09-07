"ฝันดี-ฝันเด่น" นำอาหาร-เสื้อเกราะแจก ชรบ.บ้านหนองจาน ขณะเขมรใช้อาหารฟรีล่อชาวบ้านประชิดรั้วลวดหนาม

สระแก้ว –" ฝันดี-ฝันเด่น" นำเมนูส้มตำ-ไก่ย่าง เลี้ยงทหารและจนท.ประจำชายแดนบ้านหนองจาน พร้อมมอบเสื้อเกราะชุด ชรบ.สร้างความอุ่นใจ ขณะเขมรใช้อาหารแจกฟรีล่อชาวบ้านประชิดแนวรั้วลวดหนาม
วันนี้ (7 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่อนข้างเงียบเหงา หลังมีฝนตกหนักตลอดคืน ทำประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ได้ ส่วนบริเวณ 2.ข้างทางของหมู่บ้านที่เคยคึกคักไปด้วยพ่อค้าแม่ค้า รวมทั้งจุดรวมตัวของชาวบ้านที่ช่วยกันปรุงอาหารเพื่อส่งต่อให้ทหารแนวหน้า ก็ว่างเปล่าและไม่มีการตั้งร้านค้าแต่อย่างใด
แต่เมื่อถึงช่วงสายจึงเริ่มประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ทยอยนำสิ่งของมามอบให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำแนวชายแดน ซึ่ง
กองกำลังในพื้นที่ ยังคงเสริมความมั่นคงด้วยการนำรถบรรทุกยางรถยนต์ มาจัดทำบังเกอร์เพื่อให้แล้วเสร็จภายใน 2วัน
ขณะที่ “ฝันดี – ฝันเด่น จรรยาธนากรณ์ ” ศิลปินชื่อดังได้ลงพื้นที่ร่วมปรุงอาหารสดใหม่เสิร์ฟให้แก่ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน และอาสาสมัครชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ โดยได้จัดเตรียมอาหารจำนวน 400 ชุด ซึ่งประกอบด้วยเมนู ส้มตำ ไก่ทอด และคอหมูย่าง ส่งตรงถึงมือเจ้าหน้าที่แนวหน้า
อีกทั้งยังได้มอบเสื้อเกราะให้กับชุด ชรบ. บ้านหนองจาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่แนวชายแดน
พบชาวเขมรรวมตัวกว่า 50 คนใกล้หลักเขตที่ 46 ทหารไทยจับตาความเคลื่อนไหว
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีกาาตรวจพบความเคลื่อนไหวของชาวเขมรประมาณ 50 คน รวมตัวใกล้หลักเขตแดนที่ 46 พร้อมทั้งยังมีการสร้างเพิงพักชั่วคราวบริเวณใกล้แนวชายแดน แต่สถานการณ์โดยรวมยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ปรากฏเหตุการณ์ความวุ่นวายหรือการกระทบกระทั่งแต่อย่างใด
นอกจากนั้นยังพบว่ามีชาวเขมร นําอาหารมาแจกให้ชาวเขมรด้วยกันให้ได้กิน จนทำให้มีชาวเขมรทยอยหลั่งไหลมารวมตัวประชิดแนวรั้วลวดหนามของไทย อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยความมั่นคงที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำแนวชายแดนยังคงตรึงกำลังดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิด และเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของชาวเขมรที่มารวมตัวในครั้งนี้ รวมถึงเตรียมพร้อมมาตรการรองรับหากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
และยังคงมีการลาดตระเวนตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
ทั้งนี้ บ้านหนองจาน อยู่ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 4-5 กิโลเมตร ถือเป็นพื้นที่อ่อนไหวที่มักจะมีความเคลื่อนไหวของชาวเขมรทีืพยายามเข้ามาใกล้แนวเขตแดนเป็นระยะ ทำให้หน่วยงานความมั่นคงยังคงให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด