ชาวหนองแฟบ จ.ระยอง จี้ผู้บุกรุกพื้นที่ชายหาดเร่งรื้อสิ่งปลูกสร้างหวังพัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว

ระยอง- ชาวชุมชนหนองแฟบ จ.ระยอง จี้หน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งผู้บุกรุกรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากชายหาดหนองแฟบ-หาดสนกระซิบ หลังมีทีท่าไม่รื้อตามคำสั่งภายใน 15 วัน ซ้ำยังเตรียมยื่นหนังสือผู้ว่าฯ ขอผ่อนผันอยู่ต่อ
จากกรณีที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคระยอง ได้สนธิกำลังร่วม กอ.รมน.ระยอง, ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองระยอง และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครมาบตาพุด ลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ชายหาดหนองแฟบ-หาดสนกระซิบ เขตเทศบาลนครมาบตาพุด อ.เมืองระยอง ด้วยการสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวร
จนมีคำสั่งให้ผู้บุกรุกทำกาารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเนื่องจากเป็นแหล่งมั่วสุม และได้นำคำสั่งปิดประกาศให้รื้อถอนภายใน 15 วัน โดยจะสิ้นสุดคำสั่งในวันที่ 15 ก.ย.2568นี้ แต่ก็ปรากฏว่าผู้บุกรุกบางรายดื้อไม่ยอมรื้อถอนตามคำสั่ง และยังจะมีเข้ายื่นหนังสือขอผ่อนผันอยู่ต่อกับผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนั้นยังพบว่า บริเวณชายหาดสนกระซิบ ยังมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรเป็นที่พักและร้านอาหารรุกชายหาดอีกจุด ซึ่งเป็นการหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองอย่างชัดเจนโดยไม่สนใจว่าผิดกฎหมายนั้น
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านชุมชนหนองแฟบ เรียกร้องให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งบังคับให้ผู้บุกรุกรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามคำสั่งภายใน 15 วันเนื่องจากชาวบ้านไม่สบายใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจทำให้ผู้ที่ยอมรื้อไปแล้วเปลี่ยนใจอยากจะอยู่ต่อ
จึงต้องการให้มีการจัดการอย่างเด็ดขาด และให้รื้อให้หมดเพื่อป้องกันไม่มีการบุกรุกเพิ่มอีก
และหากมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกแล้ว ชุมชนฯ ก็จะทำเรื่องเสนอต่อเทศบาลนครมาบตาพุด เพื่อให้ปรับภูมิทัศน์จุดดังกล่าวให้มีความสวยงามเป็นที่พักผ่อนหรือเป็นสวนสาธารณะ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชม และประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นที่พักผ่อน ออกกำลังกาย