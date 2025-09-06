ใกล้เจอตัวฆาตกรโหดฆ่ายัดศพสาวนิรนามในกระเป๋าเดินทางนำทิ้งถ่วงน้ำในอ่างเก็บน้ำชลบุรี

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ใกล้เจอตัวฆาตกรโหดฆ่ายัดศพหญิงสาวนิรนามใส่กระเป่าเดินทางทิ้งอ่างเก็บน้ำ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี คาดเป็นกลุ่มชาวจีนเช่ารถในเมืองพัทยาก่อเหตุก่อนเผ่นหนีกลับประเทศ ขณะสาเหตุลงมือยังไม่ทราบแน่ชัด
วันนี้ (6 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคดีฆ่าอำพรางศพหญิงสาวนิรนามยัดใส่กระเป๋าเดินทางที่มีแผ่นดัมเบล น้ำหนักรวม 15 กิโลกรัมถ่วงน้ำหนักทิ้งอ่างเก็บน้ำใน ต..ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งพลเมืองดีพบเห็นและแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเมื่อวันที่ 3 ก.ย.2568 ที่ผ่านมา
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดคลี่คลาย ตามเจอร้านขายดัมเบล ลักษณะเดียวกับที่ใช้ในการก่อเหตุ และขยายผลติดตามรถเอสยูวี ต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นรถที่ใช้ในการก่อเหตุแล้วนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา พ.ต.ท.นิติภูมิ บัตรวงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ห้วยใหญ่ และตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน 2 ชลบุรี ( พฐ. ) ได้ร่วมกันตรวจสอบรถเอสยูวี ยี่ห้อโตโยต้า เวลอส สีบรอนซ์-เทา หมายเลขทะเบียน จพ 9891 ชลบุรี ซึ่งเป็นรถเช่าจากเต๊นท์เช่ารถแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา
และเป็นรถต้องสงสัยที่คาดว่าคนร้ายใช้ในการก่อเหตุเหตุ หลังกล้องวงจรปิดจับภาพรถคันดังกล่าวถูกใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปซื้อดัมเบลในศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง ย่านพัทยาใต้
โดยตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ และตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) ได้ทำการเก็บหลักฐาน และลายนิ้วมือแฝงอย่างละเอียด และยังพบว่าสเกิร์ตชุดแต่งรอบคันรถช่วงด้านหน้าฝั่งซ้ายมีรอยแตกเป็นรู 1 จุด สเกิร์ตใต้ท้องรถมีร่องรอยคล้ายกับถูกขูดด้วยหินเกือบรอบคันรถ และบางจุดยังพบคราบดินติดอยู่
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์ ยังได้การเก็บ ดีเอ็นเอ จากกลุ่มเจ้าของเต๊นท์รถเช่าและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปล่อยเช่ารถคันดังกล่าวรวม 7 คน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
และจากการสอบปากคำเจ้าของรถเช่า ทราบว่าลูกค้าที่เช่ารถคันดังกล่าวเป็นชาวจีนและได้ทำสัญญาเช่ารถเป็นเวลา 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค.-10 ก.ย.)ซึ่งลูกค้าขอรับรถที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีชายชาวจีน 2 คนเป็นผู้รับรถ โดยยืนยันว่า 1 ใน 2ชายชาวจีนที่เช่ารถเป็นลูกค้าเก่าและเคยมาเช่ารถเมื่อหลายเดือนก่อน
กระทั่งเมื่อเวลา 18.30น.วันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมา ผู้เช่ารถได้นำรถมาส่งคืน โดยให้เหตุผลว่าต้องรีบเดินทางกลับประเทศจีน โดยมีชายชาวจีน 1 คน และหญิงไทย 2 คน เป็นผู้นำรถมาส่งมอบคืนให้ และผู้เช่ายอมจ่ายเงินจำนวนกว่า 2,000 บาท เพื่อชดใช้ค่าเสียหาย ก่อนที่จะพากันแยกย้ายไป
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่า ในส่วนแนวทางการสืบสวนสอบสวนแล้วตำรวจเริ่มได้ข้อมูลของคนร้ายชัดเจนมากขึ้น โดยมีหลักฐานสำคัญคือเอกสารในการเช่ารถ รวมถึงภาพถ่ายแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เบื้องต้นคาดว่าฆาตกรเป็นกลุ่มชาวจีน ส่วนปมการสังหารโหด ยังไม่ชี้ชัว่าเกิดจากสาเหตุใด…