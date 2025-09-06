บ้านหนองจานสุดคึก “กัน จอมพลัง ”หนุนทำบังเกอร์-กล้องวงจรปิด “ลีน่า จัง” สุดทนเขมรถีบทหารจนล้ม ท้า "กำนันลี" มาเจอกัน

สระแก้ว- บ้านหนองจาน คึกคักตลอดวัน “ลีน่า จัง” และชาวบ้านจากทั่วสารทิศแห่ให้กำลังใจทหารและ จนท.แนวชายแดน พร้อมโบกธงไตรรงค์ผืนใหญ่ริมถนนสีเพ็ญ ขณะ “กัน จอมพลัง” นำบังเกอร์-กล้องวงจรสนับสนุนภารกิจในพื้นที่
วันนี้ ( 6 ก.ย.) “กัน จอมพลัง” ได้นำทีมงานเดินทางลงพื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว อีกครั้งเพื่อนำบังเกอร์สำหรับป้องกันชีวิต และกล้องวงจรปิดอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่ตรึงกำลังอยู่บริเวณแนวชายแดน โดยมี พ.อ. ชัยณรงค์ กาสี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ กองกำลังบูรพา นำดูจุดที่สามารถนำบังเกอร์เข้าไปตั้งได้
โดย กัน จอมพลัง เผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการตรวจเยี่ยม แต่เพื่อดูความต้องการเร่งด่วนของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะในส่วนของความปลอดภัยและการสังเกตการณ์ เนื่องจากพื้นที่ชายแดนบ้านหนองจาน มีการสัญจรของบุคคลจากฝั่งกัมพูชา จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือช่วยตรวจสอบว่ามีกิจกรรมใดที่อาจเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่หรือประชาชน พร้อมยืนยันว่าการก่อสร้างบังเกอร์ กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน เพื่อเสริมความมั่นคงและความพร้อมด้านความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ โดยเป็น บังเกอร์ แบบเดียวกับที่ใช้ในพื้นที่บ้านตาเมือนธม
ส่วนกล้องวงจรปิด (CCTV)อาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมเล็กน้อยเพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง กล้องวงจรปิด ที่นำมามอบในครั้งนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่ได้แบบเรียลไทม์ และสามารถวางแผนป้องกันเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วน บังเกอร์ เป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องเจ้าหน้าที่ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ได้มีพื้นที่หลบภัยชั่วคราว ป้องกันการบาดเจ็บหรือได้รับอันตราย
ขณะที่ พ.อ. ชัยณรงค์ เผยว่าการที่เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกันเสริมความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่เช่นนี้ สามารถสร้างความอุ่นใจได้มากเพราะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยของพื้นที่ได้
ประชาชนทั่วสารทิศหลั่งไหลให้กำลังใจ- โบกธงไตรรงค์ผืนใหญ่ริมถนนสีเพ็ญ
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาพื้นที่บ้านหนองจาน ชายแดนไทย–กัมพูชา ได้มีประชาชนจากหลายจังหวัดหลั่งไหลเข้ามาให้กำลังใจพี่น้องทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มชาวบ้านจาก จ.พิจิตร ที่นำธงไตรรงค์ ผืนใหญ่ มาโบกสะบัดริมถนนสีเพ็ญ สร้างบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรักชาติและพลังใจที่ส่งต่อถึงเจ้าหน้าที่ทหาร และผู้ปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน
เช่นเดียวกับ “ลีน่า จัง” ที่ได้วันนี้ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจทหารและชาวบ้านในพื้นที่บ้านหนองจานด้วยเช่นกัน พร้อมบอกว่า เมื่อเห็นคลิปภาพเหตุการณ์ทหารไทยถูกชาวกัมพูชาถีบจนล้มกลางแนวปะทะ ตนเองจึงต้องเร่งเดินทางลงพื้นที่บ้านหนองจานด้วยตนเอง เพื่อให้กำลังใจพี่น้องทหาร และขอร่วม แสดงความห่วงใยต่อชาวบ้านหนองจานที่อยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง
โดยผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าทันทีที่ “ลีน่า จัง” เดินทางมาถึงพื้นที่ได้กล่าวด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวประกาศท้าทายไปถึง “กำนันลี” ชาวกัมพูชา ที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวก่อความรุนแรงครั้งนี้ว่า “การกระทำแบบนี้เป็นสิ่งที่คนไทยยอมไม่ได้ ถ้าแน่จริงมาเจอกันเลยที่ถนนศรีเพ็ญ ฉันพร้อมจะสู้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของทหารไทยและแผ่นดินไทย”
คำพูดดังกล่าวได้เรียกเสียงเฮดังสนั่นจากประชาชนที่มาร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในวันนี้ และยังพากันส่งเสียงเชียร์สนับสนุนอย่างไม่ขาดสาย