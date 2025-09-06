“อนุทิน” เล็งคืนชีพ “คนละครึ่ง” เวอร์ชันใหม่ ร้านค้าชุมชน-ชาวบ้านเฮ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

ศูนย์ข่าวศรีราชา - นายกรัฐมนตรีมีแนวคิดนำโครงการ “คนละครึ่ง” กลับมาอีกครั้ง หวังกระตุ้นกำลังซื้อ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และช่วยร้านค้าชุมชน แม่ค้า-ประชาชน จ.ชลบุรี แสดงความยินดี เผยโครงการนี้ช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างบรรยากาศการจับจ่ายได้จริง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มีแนวคิดจะนำนโยบาย “คนละครึ่ง” กลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง ในเวอร์ชันปรับปรุง โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ฟื้นฟูกำลังซื้อของประชาชน และช่วยเหลือร้านค้าชุมชน นโยบายดังกล่าวถูกมองว่าเป็นมาตรการ “ควิกวิน” ที่ได้รับความนิยมสูงและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
ทีมข่าวลงพื้นที่สอบถามประชาชนและผู้ประกอบการใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พบเสียงสะท้อนส่วนใหญ่เห็นด้วยและยินดีที่โครงการจะกลับมา นางชำนาญ พันธารา แม่ค้าขายกาแฟ เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจเพราะโครงการนี้เคยช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จึงอยากให้นายกฯ คนใหม่ช่วยดูแลและเห็นความสำคัญของผู้ค้ารายย่อย เนื่องจากเศรษฐกิจที่ผ่านมาอยู่ในสภาวะซบเซา
ด้านนางสาวกัญญาภัทร ทองโชติฉัตร อายุ 29 ปี แม่ค้าร้านอาหารและของฝากบริเวณท่าเทียบเรือเกาะลอย กล่าวว่า หาก “คนละครึ่ง” กลับมาอีกครั้งจะช่วยให้การท่องเที่ยวคึกคักขึ้น นักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจใช้จ่ายมากขึ้น เช่น การจองที่พักครึ่งราคา ทำให้เหลืองบไปใช้จ่ายด้านอื่น ถือว่าเป็นโครงการที่ดีและอยากให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์กันอย่างทั่วถึง พร้อมขอบคุณรัฐบาลที่เห็นความสำคัญของแม่ค้าและประชาชนฐานราก
โครงการ “คนละครึ่ง” ในอดีตถือเป็นมาตรการที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ทั้งในแง่กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน การนำกลับมาใช้อีกครั้งจึงถูกจับตามองว่าจะช่วยสร้างบรรยากาศการจับจ่ายและพยุงเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม