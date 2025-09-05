ผบ.ฉก.อรัญประเทศเผยยังตรึงกำลังเข้มชายแดนบ้านหนองจาน ยึดหลักกฎหมายสากล ไม่เดินตามเกมฝ่ายตรงข้าม

สระแก้ว- ผบ.ฉก.อรัญประเทศ แจงทหารปฏิบัติหน้าที่ชายแดนบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ตามกฎหมายสากลและยังตรึงกำลังเฝ้าระวังเข้ม หากพบมีการพกอาวุธข้ามแดนดำเนินการทันที ขณะ “วาทิต”อินฟลูฯคนดังสุดอึดอั้นตั้งคำถามเราทำได้แค่นี้หรือ สุดสงสารทหารถูกเขมรย้ำยีศักดิ์ศรีครั้งแล้วครั้งเล่า
จากเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่ง กำนันโต สริน หรือกำนันลี ชาวเขมรได้ว่าจ้างชาวบ้านรวมทั้ง กลุ่มวัยรุ่น สก๊อยขแมร์และยังระดมทั้งพระ-เณร และเด็กเป็นโล่มนุษย์กดดันทหารไทยบริเวณแนวรอยต่อชายแดนไทย–กัมพูชาเพื่อไม่ให้สามารถจัดการพื้นที่พิพาทได้สะดวก โดยชาวบ้านบางส่วนยังพยายามใช้ไม้แหลมทำร้ายทหารไทย จนเกิดภาพการปะทะคารมระหว่างทหารไทยกับชาวเขมรเผยแพร่ในโลกออนไลน์
ส่วนชาวเขมรบางส่วนพยายามที่จะเข้ารื้อทำลายป้าย 3 ภาษา ที่ระบุให้ชาวเขมรรื้อที่อยู่อาศัยออกจากพื้นที่ของไทยพร้อมระบุบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน จนสร้างความไม่พอใจให้กับชาวเขมรอย่างหนัก
และในวันนี้ยังมีการระดมชาวบ้านเข้ามากดดันทหารไทยบริเวณแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขนนักข่าวเขมรเข้ามาสังเกตุการณ์และถ่ายภาพ จนทำให้สถานการณ์ตึงเครียดติดต่อกัน 2 วันซึ่งคนไทยในพื้นที่ จ.สระแก้ว และทั่วประเทศ ได้ทยอยเดินทางไปให้กำลังใจทหารชายแดน เพราะทนไม่ได้กับภาพที่ทหารไทยถูกยำยีศักดิ์ศรี แต่ผู้นำทางทหารกลับมีคำสั่งให้อดทน โดยอ้างว่าไม่ต้องการเดินตามเกมของรัฐบาลเขมร
จนเกิดคำถามจากสังคมไทยและชาวเน็ตที่พุ่งเป้าไปยังทหารระดับผู้นำทั้งในส่วนของกองกำลังบูรพา และตัวแม่ทัพภาคที่ 1 ที่แม้เมื่อวานนี้จะลงพื้นที่สระแก้ว เพื่อให้กำลังใจทหารและลงดูพื้นที่บ้านหนองจาน แต่ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่สามารถเรียกความศรัทธาจากประชาชนได้เท่าใดนัก
ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา (5 ก.ย.) พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ ได้เผยต่อสื่อข่าวขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทย–กัมพูชา บ้านหนองจาน ว่า ขณะนี้กองกำลังไทย ยังคงตรึงกำลังเข้มแนวหน้าพร้อมมีการสับเปลี่ยนกำลังพลอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเหนื่อยล้าและรักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ทั้งนี้ หากตรวจพบผู้ลักลอบเข้ามาในพื้นที่ไทยโดยพกพาอาวุธและมีพฤติกรรมเป็นภัยต่อความมั่นคง จะถือว่าเข้าข่ายเป็น “กำลังติดอาวุธ” ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการตามกรอบกฎหมายได้ทันที แต่หากเป็นประชาชนทั่วไป จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดและระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิของประชาชน และขณะนี้หน่วยงานทหารได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ควบคุมฝูงชน เข้าควบคุมสถานการณ์แล้ว
ผบ.ฉก.อรัญประเทศ ยังย้ำชัดว่านโยบายสำคัญคือการไม่เดินตามเกมของฝ่ายตรงข้าม แต่จะยึดตามแนวทางของกองทัพและนโยบายด้านความมั่นคง โดยเน้นปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลาย และรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและกองกำลังในพื้นที่ ที่ยังคงบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลุกลาม กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
ด้าน “วาทิต” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังซึ่งได้เดินทางลงพื้นที่บ้านหนองจาน เป็นครั้งที่ 2 เผนหลังเห็นคลิปการไลฟ์สดของฝั่งกัมพูชา และเมื่อได้เห็นแววตาของเจ้าหน้าที่ทหารไทยที่ยืนปฏิบัติหน้าที่แนวหน้า ทำให้รู้สึกเห็นใจและสงสารที่ต้องใช้ความอดทนต่อการยั่วยุจากคนเขมร
พร้อมตั้งคำถามถึงผู้มีอำนาจในการตัดสินใจว่า เราสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้หรือไม่ ทั้งที่ทุกคนต่างยืนยันตรงกันว่า จุดเกิดเหตุเมื่อวานนี้ยังคงอยู่ในเขตแผ่นดินไทยอย่างชัดเจน ซึ่งถือว่าเขมรละเมิดข้อตกลงหยุดยิง แต่ประชาชนคนไทยกับถูกล็อคขาไม่ให้ตอบโตด้วคำว่าใช้ “กฎอัยการศึก” ส่วนชาวเขมร กลับปล่อยให้กระทำรุนแรงกับทหารไทย ที่ทำได้แค่เพียงต้องอดทนเท่านั้นหรือ