สาวเขมรหัวใจไทยแจ้งความเอาผิด" กำนันลี-เจ้รัตน์" ​ ตัวการใหญ่ฮุบที่บ้านหนองจาน-จ้างม็อบเขมรกดดันทหารไทย

สระแก้ว- สาวเขมรหัวใจไทย แจ้งความเอาผิด"กำนันลี-เจ้รัตน์" ยึดที่ดินไทยสนับสนุนธุรกิจลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายจนกระทบความมั่นคง แฉอยู่เบื้องหลังปลุกระดมว่าจ้างม็อบเขมรถือไม้แหลมกดดันทหารไทยบริเวณบ้านหนองจาน
วันนี้ (5 ก.ย.) น.ส.ดารา เรียน หรือที่ชาวบ้านรู้จักในชื่อ “คุณดาว” สาวชาวกัมพูชา ที่เคยออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มมีอิทธิพลในพื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โดยเฉพาะพฤติกรรมของ“กำนันลี” อดีตทหารกัมพูชา และ “เจ๊รัตน์” อดีตภรรยาชาวไทย เกี่ยวกับการกว้านซื้อที่ดินบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน จ.สระแก้ว เพื่อขายให้กลุ่มทุนเทาสร้างบ่อนกาสิโน ได้เดินทางเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.โคกสูง
เพื่อให้ดำเนินคดีกับทั้ง 2 คนเกี่ยวกับพฤติกรรมเข้ายึดถือครอบครองที่ดินของชาวบ้านหนองจาน โดยไม่ได้มีสิทธิ์ครอบครองตามกฎหมาย อีกทั้งยังใช้พื้นที่ฝั่งไทย บริเวณบ้านหนองจาน เป็นจุดสนับสนุนธุรกิจการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายของตนเอง จนกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดน
นอกจากนี้ น.ส.ดารา เรียน ยังบอกอีกว่า "กำนันลี" มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรวมตัวของชาวกัมพูชาที่ออกมาประท้วงทหารไทย บริเวณแนวชายแดนบ้านหนองจาน เมื่อวันที่ 4 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยได้ปลุกระดมและจ้างมวลชนเพื่อสร้างแรงกดดันต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทย
เบื้องต้น พนักงานสอบสวน ได้ลงบันทึกคำให้การพร้อมเตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาตามความผิดฐาน “ยักยอกทรัพย์” และ “บุกรุกครอบครองที่ดินโดยมิชอบ” รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ขณะเดียวกัน แหล่งข่าวจากฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่บ้านหนองจาน เผยว่าข้อมูลที่ น.ส.ดารา นำมาให้การต่อเจ้าหน้าที่ใสครั้งนี้ถือเป็นหลักฐานสำคัญที่จะช่วยคลี่คลายเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวเขมรที่เข้ามาชุมนุม จนสร้างความตึงเครียดในพื้นที่บ้าสหนองจาน ที่อยู่ใกล้ชายแดนเพียงไม่กี่กิโลเมตร
โดยคดีดังกล่าวตำรวจ สภ.โคกสูง ยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนทั้ง 2 ฝั่งชายแดน และป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลฉวยโอกาสแสวงหาผลประโยชน์บนพื้นที่ทับซ้อนอีกต่อไป...