สั่งอำเภอบ้านแฮดเตรียมศูนย์อพยพรับเหตุฉุกเฉินน้ำท่วมหลังอ่างห้วยเตยจ่อเต็ม

ศูนย์ข่าวภาคอีสาน-ผู้ว่าฯขอนแก่น สั่งอำเภอบ้านแฮดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดเตรียมศูนย์อพยพไว้ล่วงหน้า เช็คกำลังพลและยานพาหนะให้พร้อมช่วยเหลือชาวบ้าน หลังปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำห้วยเตย ใกล้เต็มความจุ ล่าสุดปักธงแดงแล้ว
วันนี้(5ก.ย.)ที่อ่างเก็บน้ำห้วยเตย บ้านหนองกระหนวน ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและมาตรการรับมืออุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว หลังจากในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเตย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น และ อำเภอบ้านแฮด ปริมาณน้ำใกล้เต็มความจุ โดยทางชลประทานได้ปักธงแดง สถานการณ์น้ำอยู่ในระดับวิกฤต โดยมีนายชินกร แก่นคง นายอำเภอเมืองขอนแก่น นายปิตานนท์ ปัญญา นายอำเภอบ้านแฮด นายยงยุทธ นุฤทธิ์มนตรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานขอนแก่น ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมรายงานสถานการณ์
นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเตยมาโดยตลอด เนื่องจากในช่วงปี 2566 ที่ผ่านมา เคยเกิดเหตุน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำฯ ซึ่งอยู่ต่ำกว่าแนวสันอ่างเก็บน้ำฯ ประมาณ 10 เมตร ทำให้ครั้งนั้นต้องมีการอพยพชาวบ้านออกจากหมู่บ้าน โดยอ่างเก็บน้ำห้วยเตยมีพื้นที่รับน้ำประมาณ 28 ตารางกิโลเมตร ความจุประมาณ 5.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นการออกแบบให้รองรับน้ำในพื้นที่ได้พอดี แต่เนื่องจากสภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป ทำให้มีปริมาณน้ำฝนตกลงมามากกว่าเดิม
ส่งผลทำให้ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีปริมาณน้ำใกล้เต็มความจุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานชลประมานที่ 6 ขอนแก่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เพิ่มอัตราการระบายน้ำออกวันละ 110,000 คิว อย่างไรก็ดีได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจตรวจสอบว่า หากการระบายน้ำออกไม่กระทบกับประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำมากจนเกินไปก็ขอให้เพิ่มการระบายน้ำขึ้นอีก ซึ่งทางชลประทานฯ ได้นำเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังการระบายน้ำและความมั่นคงแข็งแรงของสันอ่างเก็บน้ำ
เช่น ระบบกาลักน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 จุด ขุดเปิดทางเชื่อมคลองระบายน้ำลำน้ำเดิม ติดตั้งเครื่องติดตามพฤติกรรมของอ่าง หากมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นกับสันอ่างก็จะมีการแจ้งเตือนภัย มีการจัดเวรยามคอยติดตามสถานการณ์น้ำ
นายไกรสร กล่าวอีกว่า แม้ขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเตยจะอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ แต่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำ ไม่ประมาท ขอให้เก็บหรือขนย้ายทรัพย์มีค่าขึ้นไว้บนที่สูงก่อน โดยได้สั่งการให้ทางอำเภอบ้านแฮดและผู้บริหารท้องถิ่น ทั้ง อบต.ท่าพระ อบต.โนนสมบูรณ์ จัดหาพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์อพยพไว้ล่วงหน้า รวมถึงเตรียมความพร้อมกำลังพลและยานพาหนะในการช่วยเหลือชาวบ้าน หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น จะได้เข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที