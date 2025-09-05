ผู้การฯชลบุรี เผยอาจมีข่าวดีคดีฆ่าสาวยัดกระเป๋าทิ้งอ่างเก็บน้ำ ไม่ฟันธงเชื่อมโยงคดีที่บ้านฉางหรือไม่

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ผู้การฯชลบุรี เผยผลชันสูตรศพสาวถูกฆ่าเปือยยัดกระเป๋าทิ้งอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ไม่ใช่สาวไทย ไม่พบร่องรอยถูกทำร้าย คาดเสียชีวิตจากขาดอากาศหายใจ เร่งสืบหาเป็นใครจากหมายเลขซิลิโคนเสริมนม ไม่ฟันธงเชื่อมโยงคดีที่บ้านฉาง หรือไม่
จากกรณีที่มีการพบศพสาวถูกฆ่าเปือยยัดกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่สีดำ ทิ้งในอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งผลการตรวจสอบชันสูตรศพของแพทย์นิติเวช เบื้องต้นพบว่าเป็นเพศหญิง สูงประมาณ 162 เซ็นติเมตร และคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 4-7 วัน
และยังพบว่าใบหน้า คาง และจมูกมีการเสริมศัลยกรรม แต่ไม่พบการจัดฟัน อีกทั้งลักษณะภายนอกไม่พบร่องรอยบาดแผล คราบเลือด การรัด หรือต่อสู้ และไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย
นอกจากนี้ยังพบว่ามีการเสริมซิลิโคนหน้าอก หรือเสริมนม โดยมี Serial Number ซิลิโคนหมายเลข 'MMR952409 40915FF24' นั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการหาเบาะแสศพหญิงสาวนิรนามรายดังกล่าว ว่าจากการประชุมที่ สภ.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (4 ก.ย.)ที่มี พล.ต.ต.ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี เป็นประธาน และมี พ.ต.อ.ชาตรี สุขศิริ รอง.ผบก.ภ.จว.ชลบุรี , พ.ต.อ.อรรถพล อิทธโยภาสกุล ผกก.สภ.ห้วยใหญ่ , พ.ต.อ.ภาสกร ไพจิตต์ ผกก.สืบสวน และทีมสืบสวนชุดคลี่คลายคดีเข้าร่วม ได้ข้อสรุปว่าการนำลายนิ้วมือไปตรวจสอบในทะเบียนราษฎร์ ไม่พบข้อมูลสารบบของ จึงเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาติ
โดย พล.ต.ต.ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี เผยว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่ประชาชนให้ความสนใจ เนื่องจากมีความใกล้เคียงกับคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง จึงได้สั่งการให้มีการนำข้อมูลเก่ามาพิสูจน์และเทียบเคียง ซึ่งถึงแม้อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แผนการมีความคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีใช้ดัมเบลถ่วงในกระเป๋าเดินทาง
ส่วนการตรวจพิสูจน์พบว่า ผู้ตายมีการทำศัลยกรรมเสริมหน้าอก ซึ่งซิลิโคนที่พบ ซีรี่ส์ Numbers เป็นภาษาจีน ซึ่งตำรวจกำลังดำเนินการพิสูจน์ว่าตัวซิลิโคน ทำในประเทศไทยหรือต้องไปทำที่ต่างประเทศ ส่วนผู้ตายเป็นคนสัญชาติประเทศใดยังไม่ขอยืนยัน แต่ยืนยันว่าเป็นหญิงชาวเอเชีย ความสูงประมาณ 162 ซม. ผิวขาว และสาเหตุการตายในเบื้องต้นสถาบันนิติเวชระบุ ขาดอากาศหายใจ
แต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าวิธีการใด เช่น การใช้สารปิดกั้นทางเดินหายใจจากภายนอก หรือการใช้ยาเสพติด เนื่องจากไม่พบร่องรอยการรัดคอ และไม่เชื่อว่าเป็นการเสียชีวิตจากการจมน้ำ เนื่องจากพบหลอดลมปกติ อย่างไรก็ตาม แพทย์ได้เก็บสารคัดหลั่งบริเวณอวัยวะเพศไว้เพื่อตรวจพิสูจน์หาว่าผู้ตายเป็นใครมาจากไหน
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ จะเร่งสืบสวนหาว่าผู้เสียชีวิตและคนร้ายเป็นใครโดยจะเกาะรอยจากซิลิโคนเสริมหน้าอก ว่ามาจากแหล่งใด รวมทั้งมีการเชื่อมโยงกับสาวผมแดงที่ถูกฆ่ายัดกระเป๋าทิ้งน้ำใน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ก่อนหน้านี้ด้วยหรือไม่.
" ขอฝากประชาสัมพันธ์มายังประชาชนให้ช่วยแจ้งเบาะแสของคนร้ายจากอุปกรณ์ที่พบในที่เกิดเหตุ ส่วนกลุ่มคนร้ายเป็นกลุ่มเดียวกันกับคดีในพื้นที่บ้านฉางหรือไม่นั้น ตำรวจยังไม่ยืนยัน เพราะคนร้ายอาจใช้พฤติกรรมลอกเลียนแบบในการก่อเหตุก็เป็นไปได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันว่าตำรวจเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น และอาจจะได้รับข่าวดีในเร็ววันนี้"ผบก.ภ.จว.ชลบุรี กล่าว