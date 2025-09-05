พายุหนองฟ้าเติมน้ำเขื่อนลำปาวกว่า 300 ล้านลบ.ม. ยันระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-พายุ “หนองฟ้า” ทำหลายพื้นที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ฝนตกหนัก โดยเฉพาะด้านเหนือเขื่อนลำปาว ทำให้น้ำไหลเข้าเติมในอ่างเก็บน้ำกว่า 300 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ยันบริหารจัดการน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุม พร้อมบูรณาการหน่วยงานติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
นายสำรวย อินพิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และจากอิทธิพลของพายุ “หนองฟ้า” ทำให้เกิดฝนตกติดต่อกันมาต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณด้านเหนือเขื่อนลำปาว ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำลำปาวมากกว่า 300 ล้าน ลบ.ม. ส่งผลให้ปัจจุบันเขื่อนมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 1,197 ล้าน ลบ.ม.จากความจุกักเก็บ 1,980 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยังสามารถรับน้ำได้อีกมากกว่า 782 ล้าน ลบ.ม.
นายสำรวย กล่าวต่อว่า สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันนั้นยังปกติ เพราะยังอยู่ในการบริหารจัดการในเกณฑ์ควบคุมปกติ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และขณะนี้เข้าสู่ในช่วงกักเก็บน้ำ แต่ยังคงมีการบริหารจัดการส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตร และส่งน้ำลงไปพื้นที่ด้านท้าย เพื่อรักษาระบบนิเวศ รวมทั้งช่วยในการอุปโภค บริโภค ประปา อุตสาหกรรม และระเหย ซึ่งจะมีปริมาณน้ำออกจากอ่างเฉลี่ยวันละ 8.6 ล้าน ลบ.ม.
อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนกันยาน-ตุลาคมนี้ ทางโครงการฯจะยังคงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามสถานการณ์ และสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อนำมาพิจารณาในการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนลำปาวให้เกิดประสิทธิภาพ และเหมา