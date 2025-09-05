ยังไม่หยุด เขมรระดมชาวบ้าน-นักข่าวรวมตัวแน่นหน้าแนวชายแดนบ้านหนองจาน ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา

สระแก้ว – ยังไม่หยุด เขมรระดมชาวบ้าน-นักข่าวรวมตัวหน้าแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาทั้งยังตั้งเต้นท์เพิ่มรองรับมวลชนที่จะมาเสริม ด้านทหาร -ตร.ควบคุมฝูงชนของไทยตรึงกำลังแน่นหวั่นบานปลาย ท่ามกลางกำลังใจจากชาวบ้านในพื้นที่
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (5 ก.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ด้าน จ.สระแก้ว ว่าสถานการณ์โดยรวมยังคงสงยเรียบร้อย แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารและตำรวจ ยังคงตรึงกำลังเข้มหน้าแนวชายแดนบ้านหนองจาน เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง
ซึ่งตั้งแต่เวลา 09.30 น.ได้มีประชาชนจากหลายหมู่บ้านใน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ทยอยเดินทางมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รวมทั้งทำอาหารและก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงทหารและเจ้าหน้าที่แนวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อำนวยความสะดวก
ด้านฝั่งกัมพูชา มีรายงานว่าได้มีการประกาศระดมพลจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อให้มารวมตัวกันที่ชายแดนบ้านหนองจาน แสดงพลังกดดันฝั่งไทย หลังตลอดช่วงคืนที่ผ่านมาได้กลุ่มชาวเขมร ประมาณ 60 ปักหลักค้างคืนรวมทั้วเต็นท์พักเพิ่มเติมเพื่อรอวรับชาวเขมรที่จะมารวมตัวเพิ่มในวันนี้
รวมทั้งยังมีการระดมสื่อมวลชนกัมพูชา เข้ามาบันทึกภาพความเคลื่อนไหวในทุกระยะอีกด้วย
สถานการณ์ดังกล่าวได้สร้างแรงกดดันต่อเจ้าหน้าที่ทหาร และตำรวจควบคุมฝูงชนของไทยที่ดูแลพื้นที่หน้าแนวชายแดน เนื่องจากลักษณะการรวมตัวเริ่มขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ จนเกรงว่าอาจกระทบต่อความมั่นคงได้
ขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทย ยังคงเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้วยความอดทน รอบคอบ และปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบการปกป้องอธิปไตยของชาติ โดยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงเพื่อลดโอกาสการปะทะ และให้จับตาความเคลื่อนไหวในฝั่งกัมพูชาอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้หากสถานการณ์ส่อเค้ายกระดับความรุนแรงก็อาจต้องมีการประชุมด่วนในส่วนผู้บริหารเพื่อกำหนดแนวทางรับมือ