สลดสังเวยเมาขับอีก! หนุ่มวัย 27 เมาแอ๋ ซิ่งปิกอัพกลับเกาะคา ชนพระเดินบิณฑบาตมรณภาพ

ลำปาง - เกิดอุบัติเหตุสลดสังเวยเมาแล้วขับอีก ตร.จับเป่าแอลกอฮอล์สูงถึง 221 mg..หนุ่มวัย 27 ดื่มเหล้าในเมืองลำปางจนเมาแอ๋ควบปิกอัพกลับเกาะคา อ้างเจอสิบล้อยูเทิร์นตัดหน้าตอนเช้ามืด พอหักหลบรถพลิกคว่ำไถลชนพระชาวบางปะหัน จำพรรษาวัดโบสถ์ฆ้องคำ เดินบิณฑบาตอยู่มรณภาพคาถนน
วันนี้ (5 ก.ย. 68) ร.ต.อ.อุดม ตาใจ พนักงานสอบสวน สภ.เกาะคา ลำปาง ได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ปิกอัพชนพระภิกษุสงฆ์มรณภาพ บนถนนสายลำปาง-ตาก ขาล่องหน้าปั๊มบางจาก ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เมื่อเวลา 06.45 น.ที่ผ่านมา จึงประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลเกาะคา สมาคมกู้ภัยเกาะลำปาง กู้ภัยศาลาลำปาง เดินทางไปตรวจสอบ
เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุพบร่างของพระภิกษุสงฆ์ ทราบชื่อต่อมาคือ พระบุญสม สาวแก้ว อายุ 69 ปี มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ ต.บางเดื่อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดโบสถ์ฆ้องคำ บ้านศาลาหลวง ม.6 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง มรณภาพแล้ว
บริเวณที่เกิดเหตุพบรถยนต์ปิกอัพสีดำยี่ห้อ Isuzu ทะเบียนลำปาง พลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้า ส่วนคนขับคือนายวุฒิพงษ์ อายุ 27 ปี ยังอยู่ในสภาพเมาแอ๋ และได้รับบาดเจ็บที่มือ บอกว่าไปดื่มเหล้าในตัวเมืองมาและกำลังจะกลับบ้านในตัวอำเภอเกาะคา ขณะขับมามีรถสิบล้อเลี้ยวตัดหน้าบริเวณจุดกลับรถก่อนถึงจุดเกิดเหตุ จึงหักหลบ ปรากฏว่ารถเสียหลักพลิกคว่ำแล้วไปชนพระสงฆ์ที่เดินบิณฑบาตอยู่ริมถนนมรณภาพ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวไปเป่าแอลกอฮอล์พบว่าสูงถึง 221 mg จึงได้ควบคุมตัวนายวุฒิพงษ์ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป