ชายแดนหนองจานระอุ! “กำนันลี” ร่วมทหารเขมรระดมชาวบ้านกว่า 300 คนเป็นโล่มนุษย์กดดันทหารไทย

สระแก้ว –ระอุชายแดนบ้านหนองจาน “กำนันลี” ร่วมทหารเขมร ระดมวัยรุ่น-สก๊อต พระสงฆ์ ชาวบ้านกว่า 300 ชีวิตประชิดชายแดนหวังใช้เป็นโล่มนุษย์กดดันทหารกองกำลังบูรพาและตำรวจควบคุมฝูงสระแก้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 14.40 น.วันนี้ ( 4 ก.ย.) กำนันโต สริน หรือกำนันลี ได้ร่วมกับทหารเขมร ระดมพระ-เณร-วัยรุ่นและสก๊อยขแมร์ เป็นโล่มนุษย์กดดันทหารไทยบริเวณแนวรอยต่อชายแดนไทย–กัมพูชา พื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อใช้เป็น “โล่มนุษย์” กดดันทหารกองกำลังบูรพา และตำรวจควบคุมฝูงชน (คฝ.) สภ.สระแก้ว
โดยแหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุว่า การเคลื่อนไหวดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อกดดันให้ฝ่ายไทยลดการตรึงกำลังเจ้าหน้าที่
และมีเป้าหมายเพื่อไม่ให้ไทยไม่สามารถจัดการพื้นที่พิพาทได้สะดวก แต่กองกำลังไทย ยังคงรักษาความสงบอย่างเข้มงวด
และยังไม่มีนโยบายตอบโต้แต่จะใช้มาตรการทางการทูตควบคู่กับการเฝ้าระวังพื้นที่
และยังมีรายงานเพิ่มเติมว่า ฝ่ายกัมพูชา ได้พยายามที่จะเสริมกำลังมวลชนและทหารอย่างต่อเนื่อง โดยพาะบริเวณใกล้หลักเขตที่ 46 (ห่างจากเส้นเขตแดนไทยราว10–15 เมตร) สร้างความตึงเครียดในพื้นที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น
แต่ก็ยังไม่มีการปะทะและเหตุจลาจลที่รุนแรง
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ยังคงใช้มาตรการละมุนละม่อม แม้ก่อนหน้านี้ทหารเขมร ได้เกณฑ์คนปิดถนนหมายเลข
58เพื่อประท้วงไทยขึ้นป้ายขับไล่ในพื้นที่บ้านหนองจาน ก็ตาม