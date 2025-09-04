น้ำท่วมอยุธยากระทบ! โรงเรียนวัดตะกู ปิดเรียนฉุกเฉิน 1 สัปดาห์ เร่งขนของขึ้นที่สูง

พระนครศรีอยุธยา – มวลน้ำจากเจ้าพระยาหลากเข้าท่วมพื้นที่ ต.วัดตะกู อ.บางบาล โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) ประกาศปิดเรียนชั่วคราว 1 สัปดาห์ ครู–ทหาร–ชาวบ้านระดมกำลังช่วยกันย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ขณะที่อำเภอบางบาลน่าเป็นห่วงแล้ว 12 ตำบล 53 หมู่บ้าน กว่า 1,190 ครัวเรือนจมบาดาล
เวลา 13.00 น. วันนี้ ( 4 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เริ่มขยายวงกว้าง หลังมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลต่อเนื่องเข้าท่วมแม่น้ำน้อย จนเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน วัด และโรงเรียนหลายแห่ง โดยเฉพาะ ต.วัดตะกู อ.บางบาล ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) ต้องประกาศปิดการเรียนการสอนฉุกเฉินเป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังน้ำเพิ่มสูงกว่า 15–20 ซม. ภายในคืนเดียว ครูและชาวบ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและทหาร กองพันทหารม้าที่ 24 เร่งย้ายสิ่งของ โดยเฉพาะอุปกรณ์การเรียนขึ้นไว้สูงกว่าระดับน้ำปีที่แล้ว ขณะเดียวกันมีการมอบแบบฝึกหัดให้นักเรียนเรียนที่บ้าน และเตรียมประเมินสถานการณ์อีกครั้งก่อนเปิดเรียน 15 ก.ย. หากน้ำยังไม่ลดอาจต้องขยายเวลาปิดต่อ
ด้านนายเอกรินทร์ ตรีธารทิพย์ ปลัดอำเภอบางบาล ฝ่ายความมั่นคง เปิดเผยว่า ตั้งแต่ 18 ส.ค. มีการระบายน้ำจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงวันนี้ที่ 1,500 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้พื้นที่ อ.บางบาล ถูกน้ำท่วมแล้ว 12 ตำบล 53 หมู่บ้าน มีประชาชนกว่า 1,190 ครัวเรือนได้รับผลกระทบ
ข้อมูลจากเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ระบุว่า แนวโน้ม 3 วันข้างหน้า ยังต้องระบายน้ำในอัตราไม่ต่ำกว่า 1,500 ลบ.ม./วินาที ซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำในคลองบางบาล–คลองบางหลวงเพิ่มขึ้นอีก 10–20 ซม.
ทางอำเภอบางบาลได้เปิดช่องทางติดตามสถานการณ์ผ่านเพจ “ที่ว่าการอำเภอบางบาล” และ “ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เพื่อให้ประชาชนรับข้อมูลได้อย่างทันท่วงที