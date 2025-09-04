รวบ หนุ่มชะแล ลอบขนบุหรี่เถื่อน มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท คาด่าน

กาญจนบุรี – เจ้าหน้าที่ด่านตรวจทองผาภูมิ สกัดจับหนุ่มวัย 32 ปี ชาว ต.ชะแล ขับกระบะคอกสูงลอบขนบุหรี่หนีภาษี 9 ลัง กรองทิพย์-ไชโย มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท สารภาพรับจ้างขนครั้งละ 18,000 บาท
วันนี้ (4 ก.ย.) นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พล.ต.อัษฎาวุธ ปันยารชุน ผบ.พล.ร.9/ผบ.กกล.สุรสีห์ พ.อ.พรรณศักย์ เพรียวพานิช ผบ.ร.29/ผบ.ฉก.ลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ พ.อ.ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ รอง ผบ.ร.29/รอง ผบ.ฉก.ลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ นายชาคริต ตันพิรุฬห์ นายอำเภอทองผาภูมิ พ.ต.อ.ปริญญา ใคร่ครวญ ผกก.สภ.ทองผาภูมิ พ.ต.อ.มานิต นาโควงศ์ ผกก.ตชด.13 (ค่ายพระพุทธยอดฟ้า)ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่า จะมีการลักลอบขนบุหรี่โดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร เข้ามาในเขตพื้นที่อำเภอทองผาภูมิเป็นจำนวนมาก
หลังจากผู้บังคับบัญชาข้างต้นได้รับแจ้ง จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ประจำจุดตรวจร่วมสามแยกทองผาภูมิ ถนนสาย 323 ทองผาภูมิ-สังขละบุรี)หมู่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ เฝ้าระวังและสังเกตการณ์เพื่อติดตามจับกุมขบวนการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยไม่ให้คลาดสายตาไปได้
จนกระทั่งเวลา 00.30 น.เจ้าหน้าที่พบรถยนต์กระบะคอกสูงยี่ห้อโตโยต้า รีโว่ สีเทา หมายเลขทะเบียนพระนครศรีอยุธยา บรรทุกสิ่งของมาเต็มคัน โดยใช้ผ้าใบปิดคลุมเอาไว้อย่างมิดชิด ส่วนด้านบนใช้กระสอบวางทับอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งลักษณะของรถยนต์กระบะคันดังกล่าวนั้นตรงตามที่ได้รับแจ้งจากสายว่าใช้ซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายประเภทบุหรี่
เมื่อมาถึงด่านเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณเรียกให้หยุดเพื่อขอตรวจค้น และจากการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ พบบุหรี่หนีภาษียี่ห้อกรองทิพย์ จำนวน 9 ลัง รวม 450 หีบ และบุหรี่พม่ายี่ห้อไชโย 5 ลัง รวม 500 ห่อ ซุกซ่อนเอาไว้ที่กระบะท้าย เจ้าหน้าที่จึงจับกุมตัวนายบุญชู (ขอสงวนนามสกุล)อายุ 32 ปี ชาว ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ คนขับเอาไว้ พร้อมกับตรวจยึดบุหรี่และรถยนต์กระบะเอาไว้เป็นของกลาง
เบื้องต้นนายบุญชู ให้การยอมรับสารภาพว่า ตนได้รับการว่าจ้างเป็นเงินจำนวน 18,000 บาท ให้ไปซื้อบุหรี่ในพื้นที่ชายแดนอำเภอสังขละบุรี โดยซื้อมาในราคาหีบละ 110-120 บาท จากนั้นผู้ว่าจ้างให้ขับรถนำบุหรี่ไปส่งในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี เมื่อไปถึงจุดนัดหมาย จะมีคนมารับไปส่งให้กับนายทุนที่จังหวัดชั้นในอีกทอดหนึ่ง ระหว่างเดินทางก็มาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้เสียก่อน
หลังจากนายบุญชู ผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพ เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิ ดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อกล่าวหา กระทำความผิดฐาน “มีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่เป็นสินค้าที่มิได้เสียภาษี และมียาสูบที่มิได้ปิดแสตมป์ยาสูบไว้ในครอบครองเกินกว่าห้าร้อยกรัม” สำหรับบุหรี่จำนวนดังกล่าวหากนำไปเปรียบเทียบกับภาษีสรรพสามิต จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบาท