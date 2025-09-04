มทภ.1 ควงผู้ว่าฯ สระแก้วลงพื้นที่บ้านหนองจาน ย้ำป็นพื้นที่ของไทย รื้อบ้านเขมร 7 หลังช่วยชาวบ้านออกโฉนดที่ดิน

สระแก้ว- แม่ทัพภาคที่ 1 ควงผู้ว่าฯ สระแก้ว ลงพื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ตรวจเยี่ยมให้ทหารชายแดน ยันรื้อบ้านเขมร 7 หลังรุกแผ่นดินไทยย้ำช่วยชาวบ้านออกโฉนดที่ดิน แสดงเจตนารมณ์ชัดไทยพร้อมยืนยันสิทธิ์เหนือดินแดน
เมื่อเวลา 10.00น.วันนี้ ( 4 ก.ย.) พล.ท.อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมด้วย นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อพบปะประชาชนและตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณแนวชายแดนถนนศรีเพ็ญ โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับ
ท่ามกลางกำลังทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งตลอดแนวชายแดน เพื่อป้องกันเหตุไม่สงบ และสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน
ภายหลังการตรวจเยี่ยม แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมคณะยังได้เดินทางไปยังบริเวณหลักเขตแดนหมุดที่ 46–47 เพื่อตรวจสอบพื้นที่ข้อพิพาท ก่อนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ยืนยันว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไม่ได้มาเพียงเพื่อดูแลความมั่นคงเท่านั้น แต่ยังต้องการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องสิทธิที่ดิน
โดยเฉพาะการวัดรังวัดและการออกโฉนดให้กับชาวบ้านบ้านหนองจาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินของไทยและชาวบ้านสามารถอยู่อาศัยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ส่วนประเด็นเรื่อการจัดการกับบ้านเรือนชาวเขมรจำนวน 7 หลังที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ข้อพิพาทนั้น แม่ทัพภาคที่ 1 ยืนยันชัดเจนว่าจะต้องดำเนินการรื้อถอนตามขั้นตอนของกฎหมาย พร้อมย้ำว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นดินแดนของไทย ดังนั้นประชาชนไม่ต้องกังวล แต่ควรมั่นใจว่ารัฐบาลและกองทัพ จะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนและปกป้องสิทธิ์ในที่ดินของไทย
ทั้งนี้ การลงพื้นที่ของแม่ทัพภาคที่ 1 และผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน รวมถึงแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่า ประเทศไทยพร้อมยืนยันสิทธิ์เหนือดินแดน และจะไม่ปล่อยให้ประชาชนในพื้นที่ต้องเผชิญความไม่มั่นคงเพียงลำพัง...