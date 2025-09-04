ตึงเครียด! ชาวเขมรลุกฮือประชิดชายแดนบ้านหนองจาน ทำลายป้าย 3ภาษาบีบออกจากพื้นที่

สระแก้ว – ตึงเครียด! เขมรลุกฮือประชิดชายแดนบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว หลังไทยปักป้ายประกาศ 3ภาษาให้ออกจากพื้นที่ บางส่วนบุกเข้ารื้อป้าย ด้านทหาร-อส.ตรึงกำลังแน่น
เมื่อเวลา 09.00น.ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ด้านบ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ได้กลับมาตึงเรียดอีกครั้ง หลังจากเจ้าหน้าที่ไทย นำโดยกำลังทหาร กรมป่าไม้ ตำรวจตระเวนชายแดน และฝ่ายปกครอง ได้ทำการติดตั้งป้ายประกาศ 3 ภาษา (ไทย–อังกฤษ–เขมร) เพื่อแจ้งเตือนให้ชาวกัมพูชาที่บุกรุกเข้ามาในพื้นที่เขตไทย ออกจากบริเวณดังกล่าว
ทั้งนี้ การติดตั้งป้ายดังกล่าว ทำให้กลุ่มชาวเขมรที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดนไม่พอใจ และได้รวมตัวกันเข้าใกล้แนวชายแดนฝั่งไทย บางส่วนถือไม้และอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าทำลายป้าย สร้างแรงกดดันต่อเจ้าหน้าที่ไทย เป็นอย่างมาก
ด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ได้จัดกำลังเสริมทั้งทหารและตำรวจตระเวนชายแดน เข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเข้มงวด พร้อมจัดชุดลาดตระเวนรอบพื้นที่ป่าแนวชายแดน เพื่อป้องกันความเคลื่อนไหวที่อาจบานปลายหรือกลายเป็นเหตุรุนแรง
ขณะที่ ฝ่ายปกครองจังหวัดสระแก้ว ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขุม รอบคอบ และใช้ความอดทนสูงสุด โดยเน้นย้ำ “หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและการปะทะโดยตรง” เพื่อไม่ให้สถานการณ์ลุกลามจนกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศ
ส่วนประชาชนไทยในพื้นที่บ้านหนองจานและหมู่บ้านใกล้เคียง ต่างเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้วยความกังวลใจ เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของชุมชนและการดำรงชีวิตประจำวัน
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไทยยังคงตรึงกำลังแน่น เพื่อจับตาความเคลื่อนไหวของชาวกัมพูชาอย่างใกล้ชิด...