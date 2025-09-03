ขึ้นป้าย 3 ภาษาบทลงโทษไม่รื้อสิ่งปลูกสร้างออกจากแผ่นดินไทยบี้เขมรพ้นบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว

สระแก้ว- จนท.ป่าไม้ ร่วม ตชด. เเละทหารพราน นำป้าย 3 ภาษาประกาศบทลงโทษฝ่าฝืนไม่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินไทย ติดตั้งชายแดนบ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าเเก้ว รวมทั้งเเนวลวดหนามบริเวณบ้านกำนันลี บี้ชาวเขมรออกจากพื้นที่ ชี้โทษทั้งจำคุก-ปรับ โทษสูงสุด15 ปี
จากกรณีที่ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ให้ดำเนินการย้ายราษฎรชาวกัมพูชา ที่รุกล้ำพื้นที่บ้านหนองจาน และบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว จำนวน 170 ครัวเรือน ออกจากราชอาณาจักรไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
และหากไม่ย้ายออกไปทางการไทยจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปนั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา (3 ก.ย.)เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้ร่วมกับตำรวจตะเวนชายเเดน เเละทหารพราน ได้นำป้ายประกาศเกี่ยวกับบทลงโทษชาวเขมรที่ฝ่าฝืนและนิ่งเฉยต่อการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินไทย ที่ได้จัดทำแบบ 3 ภาษาคือ ภาษาไทย อังกฤษ และกัมพูชา ไปติดตั้งที่ชายแดนบ้านหนองจาน เเละบ้านหนองหญ้าเเก้ว รวมทั้งบริเวณเเนวลวดหนาม เเละสแลนสีดำ บริเวณบ้านของกำนันลี
โดยมีใจความระบุว่า : ผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษความผิดทางอาญา และการปรับ ซึ่งหากไม่รื้อถอนออกจากที่ดินไทยและเพิกเฉยต่อคำสั่งดังกล่าว จะถูกดำเนินคดีและต้องรับโทษในราชอาณาจักรไทย ทั้ง
1.พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2562 มาตรา 19 มาตรา 62 มาตรา 81 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท
2.พระราชบัญญัติบำไม้ พุทธศักราช 2544 มาตรา 55 และมาตรา 72 ตรี ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือ..ทั้งจำทั้งปรับ หากกระทำในพื้นที่เกินกว่า 25ไร่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ถึง 15ปี ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป