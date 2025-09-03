พบศพสาวถูกฆ่ายัดกระเป๋าทิ้งอ่างเก็บน้ำใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ลักษณะคล้ายที่เคยเกิดขึ้นที่ระยอง

ศูนย์ข่าวศรีราชา – พบศพสาวถูกฆ่ายัดกระเป๋าทิ้งอ่างเก็บน้ำใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ลักษณะคล้ายคดีที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปีที่ จ.ระยอง ตำรวจเร่งหาเบาะแสคนร้าย
จากกรณีที่เมื่อเวลา 06.30 น.ที่ผ่านมา (3 ก.ย. ) ร.ต.ท. มินทราทิตย์ ทองใส รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.ห้วยใหญ่ ได้รับแจ้งจาก ร.ท.เกษมสิทธิ์ บริบูรณ์วศิน นักกีฬาเรือพายทีมชาติ ว่าพบกระเป๋าเดินทางถูกล่ามโซ่ส่งกลิ่นเหม็นเน่ลอยอยู่ในอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ม.11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกซ้อมของนักกีฬาเรือพาย สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมสู้ศึกซีเกมส์ที่กำลังจะมาถึง
จึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน 2 ชลบุรี และ หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบ
โดยพบกระเป๋าเดินทางแบบผ้าขนาดใหญ่ สีดำ ยี่ห้อ king safari ซึ่งมีโซ่เหล็กและกุญแจล็อคอย่างแน่นหนา และโซ่ยังถูกรัดด้วยสายเคเบ้ลไทร์ 4 จุด และจุดล็อกซิปกระเป๋าอีก 1 จุด และเมื่อเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องมือตัดกุญแจออกพร้อมยกกระเป๋าขึ้นมาตรวจสอบบนฝั่ง ก็พบศพหญิงสาวไม่ทราบสัญชาติ อายุประมาณ 30 ปี สภาพไม่สวมเสื้อ นุ่งกางเกงขา 3 ส่วนสีครีม นอนขดตัวคุดคู้อยู่ในกระเป๋าสภาพศพขึ้นอืดและคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 5 วัน
นอกจากนี้ ในช่องใส่ของด้านหน้ายังพบแผ่นดัมเบลอีก 9 แผ่นน้ำหนักตั้แงต่ 0.5 -5 กิโลกรัม เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับกระเป๋าเดินทางที่พบร่างผู้ตาย สวนศพยังไม่สามารถตรวจสอบร่องรอยของบาดแผลได้ เนื่องจากจะต้องส่งไปชันสูตรอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อสรุปสาเหตุการตายที่แท้จริง แต่เบื้องต้นคาดว่าน่าจะถูกฆาตกรรมแล้วนำศพยัดใส่กระเป๋านำมาถ่วงทิ้งน้ำ อำพรางคดี
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังเร่งตรวจสอบภาพจากวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงตั้งแแต่ทางเข้าอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ โดยอ่างเก็บน้ำดังกล่าวสามารถเข้าได้ 3 ทาง โดย 2 หลักจะเข้าทางบ้านสำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ส่วนทางที่ 3 เข้าได้จาก ริมถนนสาย 331 ( สัตหีบ - ฉะเชิงเทรา ) รวมทั้งกระจายกำลังเจ้าหน้าที่ออกค้นหาผู้ต้องสงสัย และสืบสวนคนในพื้นที่ว่ามีญาติใครหายไปหรือไม่
และล่าสุด พ.ต.อ.ชาตรี สุขศิริ รอง.ผบก.ภ.จ.ชลบุรี พร้อมทีมสืบสวน สภ.ห้วยใหญ่ , ตำรวจชุดสืบสวน ภ.จว.ชลบุรี , สืบสวน ภ.2 , สืบสวน ตำรวจท่องเที่ยว และตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน 2 ชลบุรี ( พฐ. ) ได้ประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุม สภ.ห้วยใหญ่ เพื่อสรุปผลและหาแนวทางคลี่คลายคดี
ซึ่งจากการตรวจสอบบาดแผลเบื้องต้นในร่างของผู้เสียชีวิตพบร่องรอยเขียวช้ำที่บริเวณลำคอ , กลางหน้าอก , และที่บริเวณดั้งจมูก อีกทั้งยังพบร่องรอยลายนิ้วมือแฝงที่บริเวณแผ่นดัมเบล ที่ใช้ในการถ่วงน้ำหนัก ในกระเป๋าเดินทาง ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานได้ทำการเก็บรายลายนิ้วมือนำไปตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนร่างผู้เสียชีวิตได้ส่งชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง รวมถึงการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลว่าผู้ตายเป็นใคร ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณจุดต้องสงสัยที่คาดว่าน่าจะนำศพมาทิ้ง ซึ่งอยู่บริเวณสันเขื่อน ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านพักของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอ่างเก็บน้ำ
ด้าน พลทหารภัคธร พันแจ่ม อายุ 22 ปี ทหารเรือ ที่เฝ้าพื้นที่อ่างเก็บน้ำฯ เผยว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในการดูแลของทหารเรือ แต่ในช่วงนี้จะมีนักกีฬาพายเรือทีมชาติมาเก็บตัวฝึกซ้อม และยังบอกเมื่อ 3 วันก่อน ตั้งแต่เวลาประมาณ 3 ทุ่มจะมีเสียงหมาหอนตลอดทั้งคืน ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติมากเพราะไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาก่อน จนกระทั่งพบศพถูกฆ่ายัดใส่กระเป๋าในวันนี้