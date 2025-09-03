“ดร.บุ๋ม” ลงพื้นที่บ้านหนองจานรับฟังปัญหาที่ดินชาวบ้านกว่า 2 พันไร่ยังไม่ได้ออกโฉนดย้ำถึงเวลาต้องฟังเสียง ปชช.

สระแก้ว - “ดร.บุ๋ม ปนัดดา” ลงพื้นที่บ้านหนองจาน รับฟังปัญหาความเดือดร้อนชาวบ้านเรื่องที่ดินกว่า 2 พันไร่ที่ชาวบ้าน 52 รายมีเอกสารถือครอง แต่ยังออกโฉนดไม่ได้ ย้ำถึงเวลาต้องฟังเสียง ปชช.ยัน ศบ.ทก. พร้อมยกระดับเป็นวาระเร่งด่วน ก่อนทำการล้อมรั้วชายแดน
วันนี้ (3 ก.ย.) ดร.บุ๋ม หรือปนัดดา วงศ์ผู้ดี นักแสดงและพิธีกรชื่อดังได้เดินทางลงพื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนโดยเฉพาะชาวบ้าน 52 ไร่ที่มีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดินกว่า 2.7 พันไร่แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถออกโฉนดได้ ทั้งที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ปี 2557 และผ่านมาหลายรัฐบาลแต่ก็ยังไม่เป็นผล
โดย ดร.บุ๋ม ปนัดดา เผยว่าการลงพื้นที่บ้านหนองจานในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่เพื่อรับฟังเสียงจากประชาชนที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการรับฟังรายงานจากหน่วยงานรัฐ อีกทั้งปัญหาที่ดินทำกินบ้านหนองจาน ของชาวบ้านในพื้นที่ที่ถูกชาวกัมพูชาบุกรุก เป็นปัญหาที่ค้างคามานาน
พร้อมบอกว่า ด้วยตำแหน่งและบทบาทที่ตนเองทำอยู่สามารถเป็นตัวกลางพูดแทนเสียงของชาวบ้านได้ เพราะถ้าไม่ลงมาเห็นด้วยตาก็ไม่เจอของจริง ซึ่งในวันนี้ ศบ.ทก. ก็ได้มีการหารือถึงประเด็นที่ชาวบ้านรอคอยมายาวนานนั่นคือการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งในเบื้องต้นตัวแทนจากหน่วยงานที่ดิน ยืนยันว่าจะดำเนินการให้เสร็จภายใน 1 ปี แต่ส่วนตัวแล้วมองว่าเป็นเวลาที่นานเกินไปและควรเร่งรัดให้เร็วมากกว่านี้ เพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็น “ภาวะวิกฤติ" ที่ประชาชนต้องการความชัดเจน"
"ดังนั้นจึงควรถูกยกระดับให้เป็นวาระเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนได้สิทธิ์ที่ควรจะได้รับและมีความมั่นคงในที่ดินของตนเอง ขณะนี้ยืนยันได้ว่า ศบ.ทก.ฟังเสียงประชาชนและจะทำรั้วบริเวณชายแดนสระแก้วอย่างแน่นอน แต่ในส่วนที่มีข้อพิพาทยังจะต้องรอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน ” บุ๋ม ปนัดดา กล่าว
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่ของ ดร.บุ๋ม ปนัดดา ไม่เพียงสร้างความตื่นเต้นให้กับชาวบ้านที่เฝ้ารอต้อนรับด้วยรอยยิ้มและอาหารพื้นบ้านเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจในการเป็นกระบอกเสียงให้กับคนชายแดนที่เผชิญปัญหามาอย่างยาวนานอีกด้วย
ขณะที่ชาวบ้านรายหนึ่งบอกว่า ตนเองรอคอยการออกฉโนดที่ดินบ้านตั้งแต่ปี 2547 และต้องการที่จะใช้ชีวิตที่มีความปลอดภัย และในวันนี้ที่ดินประมาณ 2717 ไร่ ของชาวบ้าน 52 ไร่ ยังไม่มีใครได้รับการออกฉโนดที่ดินทั้งที่มีใบเอกสารสิทธิ์จากทางการ และที่ผ่านมาชาวบ้านหนองจานได้ร้องเรียนถึงเรื่องดังกล่าวมาในทุกรัฐบาล แต่ก็ไม่เคยได้รับความสนใจ
ที่สำคัญชาวบ้านเคยร้องเรียนเรื่องราวความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่ปี 2557 จนนำสู่การสำรวจชาวบ้านที่ถือครองที่ดิน และมีรายชื่อชาวบ้าน แต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถออกฉโนดได้