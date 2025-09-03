ศูนย์ข่าวศรีราชา- "วรัญชญ์ มารีน" ทุ่มอีก20ล้านผุดโรงแรมขนาด 4 ดาวแห่งใหม่ใจกลางเมืองศรีราชา รับกลุ่มลูกค้าขยายตัว มั่นใจธุรกิจไปได้จากจุดขายที่มีเพียบ พร้อมเปิดดำเนินการต้นปี69
ภายหลังจากที่ บริษัท เอ็ม มารีน 2018 จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้เปิดให้บริการอพาร์ทเม้นท์ขนาด 36 ยูนิตที่มีสไตล์การตกแต่งแบบยูโรเปี่ยน ภายใต้ชื่อ “วลัญชญ์ เพลส” ในช่วงกลางปี 2566 หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายเพื่อรองรับกลุ่มแรงงานต่างถิ่นที่จะย้ายเข้ามาทำงานในพื้นที่จากการพัฒนาโครงการ EEC ของรัฐบาล จนมีกลุ่มพนักงานในพื้นที่เข้าพักจนเต็มหมด
ทำให้ในช่วงกลางปี 2567 บริษัทฯ ต้องนำที่ดินที่อยู่ติดกับโครงการ “วลัญชญ์ เพลส” มาพัฒนาเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาวภายใต้ชื่อ “วลัญชญ์ โฮเทล”เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการลงทุนที่เติบโตจนทำให้ห้องพักที่มีประมาณ 40 ห้องไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวนั้น
ล่าสุด นางภัควลัญชญ์ ชำนิ ผู้บริหารกลุ่ม บริษัท เอ็ม มารีน 2018 จำกัด เผยว่าจากการเติบโตด้านธุรกิจที่พักในเมืองศรีราชาในช่วง 1-2ปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯมองเห็นลู่ทางการลงทุนที่แม้ขณะนี้จะอยู่ในช่วงเศรษฐกิจขาลง แต่ก็ยังพบว่าความต้องการห้องพักขนาด3-4ดาวที่มีราคาไม่แพงในช่วงเทศกาลต่างๆที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน ยังคงเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยว
ขณะที่ปัจจุบันชื่อเสียงของธุรกิจในเครือ "วรัญชญ์" ที่มีทั้งโรงน้ำแข็ง ร้านขายอาหารสัตว์ และ "คาเฟ่รถไฟ" ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีการตกแต่งสวนสวยสไตล์ยุโรป ซึ่งเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น
จึงเตรียมที่จะเปิดโรงแรมระดับ 4 ดาวแห่งใหม่ขนาด 27 ห้องพักที่มีการตกแต่งสไตล์ยูโรเปี้ยนที่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกและสระว่ายน้ำ ในพื้นที่เดียวกันกับร้าน "รถไฟคาเฟ่" ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก "วลัญชญ์ อพาร์ทเม้นท์" และ "วลัญชญ์ โฮเทล" ที่มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 4ไร่ 2งาน
"การลงทุนในครั้งนี้จะใช้งบประมาณจำนวน 20ล้านบาท ก่อสร้างโรงแรมขนาด 3 ชั้นในรูปตัว Z ที่จะมีการลงเสาเข็มในเดือน ก.ย.นี้และจะใช้เวลาก่อสร้างและตกแต่งประมาณ 6 เดือน เพื่อให้พร้อมเปิดดำเนินการได้ในช่วงต้นปี 2569 ภายใต้การบริหารของ บริษัท วรัญชญ์ มารีน ซึ่งเป็นบริษัทลูก"
ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อโรงแรมนั้นจะเปิดเผยให้ทราบภายหลังอีกครั้ง แต่ยืนยันว่าจะมีความโก้หรู และมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าพักมากกว่าโรงแรมและอพาร์ทเม้นท์ที่เปิดให้บริการไปก่อนหน้า
" ตอนนี้ธุรกิจของเราไปได้ด้วยดีทั้งโรงน้ำแข็งวรัญชญ์ ที่เปิดให้บริการมานาน 5ปี ที่ขณะนี้มีทั้งยอดขายและกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับคาเฟ่รถไฟ ที่กลายเป็นแหล่งเช็คอินใหม่จากจุดแข็งทั้งเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม และสวนสวย รวมทั้งงานบริการที่ห้องสัมมนาหลายขนาด จนเกิดการบอกต่อที่ทำเรามีลูกค้าประจำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ วันนี้จึงมีความมั่นใจที่จะลงทุนเพิ่มในเรื่องที่พักเพราะเรามีงานบริการอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับการยอมรับ" นางภัควลัญชญ์ กล่าว