คณะ IOT ให้ความสนใจพิพิธภัณฑ์ศูนย์ราชการุณย์จุดอพยพชาวกัมพูชาใน จ.ตราด ที่ได้รับพระเมตตาจากพระราชินีไทย

ตราด-คณะ IOT ให้ความสนใจพิพิธภัณฑ์ศูนย์ราชการุณย์ จุดอพยพชาวกัมพูชาใน จ.ตราด ที่ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9 ชื่นชมสถานการณ์ชายแดนจันทบุรี-ตราดสงบเรียบร้อย หน่วยงานพื้นที่บริหารจัดการดี อนาคตอาจนำสู่การเปิดด่านฯในจุดที่มีความสงบได้
ภายหลังจากที่ กองทัพเรือ ได้นำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (Interim Observerver Team: IOT) ประกอบด้วย
ผู้ช่วยทูตทหารจาก 8 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้แก่ บรูไน, มาเลเซีย, ลาว, อินโดนิเซีย, เมียนมา,ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ และเวียดนาม รวม 14 นาย โดยมีหัวหน้าคณะคือ พล.ต. ซัมซุล ริซัล บิน มูซา ผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจำประเทศไทยทูตทหารลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาด้าน จ.จันทบุรี- ตราด เพื่อให้เห็นสถานการณ์จริงด้วยหวังผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาค้างคา ในการประชุมGBC ที่จะเกิดขึ้นในเดือน กย.นี้นั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อเวลา 13.00 น.วันนี้ ( 2 ก.ย.) คณะผู้สังเกตการณ์นานาชาติ (IOT) จาก 8 ชาติอาเซียนที่นำโดยคณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ยังได้เดินทางไปยังชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 (ชค.ทพ.นย.ที่ 3 บ้านเขาล้าน) ซึ่งในอดีตเคยเป็นศูนย์อพยพชาวกัมพูชากว่า 2 แสนคนที่หนีภัยสงคราม และยังได้ดูทุนระเบิดที่ ชค.ทพ.นย.ที่ 3 บ้านเขาล้าน ซึ่งทุนระเบิดทั้งหมด หน่วยเก็บกู้ระเบิดได้นำมาเก็บรักษาไว้หลังจากเก็บกู้ในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชา รวมทั้งการสาธิตการเก็บกู้ระเบิด
และยังได้เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ศูนย์ราชการุณย์ ที่บันทึกหลักฐานความเป็นอยู่ของผู้อพยพชาวกัมพูชา ซึ่งเข้ามาในประเทศไทย โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งในจุดนี้พบว่าได้รับความสนใจจากคณะผู้ช่วยฑูตทหารเป็นอย่างมาก
ซึ่งก่อนหน้านี้ หัวหน้าคณะผู้สังเกตการณ์นานาชาติ ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 1 และกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดรวม 3 แห่ง รวมทั้งยังได้แบ่งทีมเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึก ก่อนจะจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการเพื่อแถลงรายละเอียดให้สื่อมวลชนทราบต่อไป
และก่อนเดินทางกลับ พล.ต. ซัมซุล ริซัล บิน มูซา ผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจำประเทศไทย ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนคณะผู้สังเกตการณ์นานาชาติ (IOT) ได้กล่าวแถลงข่ต่อสื่อมวลชนว่าสถานการณ์ใน จ.จันทบุรีและตราด สงบเรียบร้อยดี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยยังปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม และไม่มีความขัดแย้งใดๆว่ามีความพอใจในภาพรวมความเรียบร้อยและการไม่มีเหตุการณ์รุนแรง ชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อน
ส่วนประเด็นปัญหาเรื่องพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อน พล.ต. ซัมซุล ริซัล บิน มูซา ระบุว่าทั้งสองฝ่ายได้เจรจาในระดับพื้นที่แล้วและได้มีการถอนกำลังออกไป 200 เมตรซึ่งเป็นตัวอย่างการจัดการที่ดี โดยเฉพาะการถอนกำลังออกจากพื้นที่พิพาทและตั้งแนวอยู่ห่างจากพื้นที่ดังกล่าวประมาณ 200 เมตร ทำให้บริเวณดังกล่าวกลายเป็นเขตปลอดคน สร้างบรรยากาศแห่งสันติภาพที่ทุกฝ่ายพอใจระหว่างรอการตัดสินใจในระดับนโยบาย
"เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนสามารถกลับมาเปิดร้านค้าและดำเนินชีวิตได้ตามปกติเหมือนเดิม" พล.ต. ซัมซุล ริซัล บิน มูซากล่าว
ด้าน พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ รองโฆษกกองทัพเรือ กล่าวเสริมว่าคณะผู้สังเกตการณ์นานาชาติพอใจกับสถานการณ์ในพื้นที่จันทบุรีและตราด ที่การสู้รบไม่เกิดขึ้นและยังสามารถหารือและเจรจาได้ข้อสรุปที่ดี
ซึ่งทางคณะของฝ่ายไทยจะได้รวบรวมข้อมมูลต่างๆเพื่อนำไปหารือในการประชุมGBCในสัปดาห์หน้า
โดยคาดว่าน่าจะได้ผลสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อสถานการณ์ชายแดนเพื่อนำสู่การเปิดจุดผ่อนปรนชายแดนในพื้นที่ที่ไม่มีการสู้รบโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดต่อไป