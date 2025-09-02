กระบะแซงไม่พ้น ชนประสานงาจยย. หนุ่มกู้ภัยดับคาที่ ญาตินำศพประกอบพิธีมอญ จุดเกิดเหตุหลอนตรงศาลจอมปลวก

ราชบุรี – กล้องหน้ารถจับภาพกระบะแซงไม่พ้น พุ่งชนประสานงากับจักรยานยนต์ หนุ่มกู้ภัยวัย 34 ดับคาที่ ญาตินำศพประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีชาวมอญ ขณะที่ชาวบ้านผวา จุดเกิดเหตุอยู่หน้าศาลจอมปลวกพญานาคเก่า
วันที่ 2 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดบ้านหม้อ ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี บรรดาอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสว่างราชบุรี พร้อมญาติพี่น้อง เดินทางมารับศพ นายธนรัตน์ พาณิชย์เจริญวงศ์ อายุ 34 ปี (รหัสอาสา “คลองตาคต 12”) เพื่อนำกลับมาประกอบพิธีทางศาสนา หลังประสบอุบัติเหตุถูกรถกระบะชนประสานงาเสียชีวิตคาที่ บนถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ 6 ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา
โดยกล้องหน้ารถของพลเมืองดีสามารถบันทึกเหตุการณ์นาทีสลดไว้ได้ชัดเจน ขณะที่รถกระบะพยายามเร่งแซงแต่ไม่พ้น ก่อนพุ่งชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ของผู้ตายอย่างจัง
สำหรับพิธีศพ ญาติจัดตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวมอญ ต้องนำร่างไปเก็บไว้ในช่องเก็บศพที่ป่าช้าก่อน แล้วให้มารดาจุดธูป 1 ดอก เมื่อธูปหมดจึงสามารถนำขึ้นตั้งบนเมรุได้ ก่อนจะเริ่มพิธีสวดพระอภิธรรม 5 คืน ตั้งแต่วันที่ 1-5 ก.ย. และฌาปนกิจในวันที่ 6 ก.ย.นี้
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พบเศษซากรถและคราบเลือดตกค้างอยู่บนพื้นถนน โดยจุดดังกล่าวตรงกับหน้าศาลเก่าที่มีจอมปลวกขึ้นอยู่ใต้ต้นมะขามเทศ และมีเศียรพญานาค 9 เศียร ผ้าสามสี พวงมาลัย และเครื่องเซ่นไหว้วางอยู่ สร้างความรู้สึกหลอนแก่ผู้ที่ผ่านไปมา
นางขวัญหล้า พาณิชย์เจริญพงศ์ มารดาของผู้เสียชีวิต เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า ก่อนเกิดเหตุ ลูกชายขี่จักรยานยนต์กลับจากซื้อของที่ อ.บ้านโป่ง กำลังจะถึงบ้านแต่ถูกรถกระบะที่แซงไม่พ้นชนประสานงาอย่างแรงจนเสียชีวิตทันที ส่วนคู่กรณีตนให้อโหสิกรรม ไม่โกรธเคือง และรอการเยียวยาตามความเหมาะสม
“ลูกชายเป็นเสาหลักของครอบครัว มีภรรยาและลูกอีก 2 คนที่ต้องดูแล อีกทั้งยังอุทิศตนเป็นอาสากู้ภัยสว่างราชบุรีด้วย อยากฝากเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะการแซงในทางคับขัน เพราะความประมาทอาจทำให้ครอบครัวหนึ่งต้องสูญเสียคนที่รักไปตลอดกาล” แม่ผู้ตายกล่าว