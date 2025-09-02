เด็กแว้นพะเยาสุดเถื่อน!ยกพวกซิ่งกลางเมืองไม่พอ ไล่ฟัน-ขว้างระเบิดปิงปอง สนั่นถนน ชาวบ้านผวาหนัก

พะเยา - แก๊งเด็กแว้นพะเยาสุดเถื่อน รวมกลุ่มซิ่งแข่ง จยย.กันบนถนนกลางเมืองไม่พอ ลากมีดไล่ฟัน-ขว้างระเบิดปิงปองใส่กัน เสียดังสนั่น จนชาวบ้านผู้สัญจรไปมาต่างหวาดผวาไปตามๆกัน จี้ ตร.จัดการให้เด็ดขาดด่วน
เกิดเหตุการณ์สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนในเขตตัวเมืองพะเยา กลางดึกที่ผ่านมา(1 ก.ย.68) เมื่อกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันขับขี่รถจักรยานยนต์ กว่า 10 คัน แข่งกันบนถนนพหลโยธิน โดยเฉพาะบริเวณหน้าร้านทวียนต์ ซึ่งเป็นย่านที่มีผู้คนสัญจรไปมาและมีร้านค้าเปิดบริการอยู่จำนวนมาก
นอกจากการขับรถซิ่งเสียงดังสร้างความรำคาญแล้ว วงจรปิดบริเวณหน้าร้านค้าได้บันทึกภาพเหตุการณ์สุดระทึกไว้ได้ชัดเจน ขณะกลุ่มวัยรุ่นบางส่วนใช้อาวุธมีดไล่ฟันกันกลางถนน ท่ามกลางผู้คนที่กำลังขับรถผ่านไปมา สร้างความโกลาหลและหวาดผวาให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างมาก
ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีการจุดและโยนระเบิดปิงปองลงกลางถนน สร้างเสียงระเบิดดังสนั่น จนชาวบ้านในละแวกนั้นต่างตกใจและหวั่นเกรงว่าจะได้รับอันตราย
ชาวบ้านในพื้นที่เผยว่า พฤติกรรมของกลุ่มเด็กแว้นเกิดขึ้นซ้ำซาก โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนที่ควรเป็นเวลาพักผ่อน และที่น่ากังวลคือการมีอาวุธและวัตถุระเบิดเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้สถานการณ์ยิ่งอันตรายมากขึ้น
เบื้องต้นชาวบ้านได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา เพื่อเข้าตรวจสอบและกวดขันอย่างเข้มงวด พร้อมเรียกร้องให้มีมาตรการจัดการอย่างจริงจัง เพื่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่