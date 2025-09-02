จับไม่หวาดไม่ไหวเขมรหนีอดตายทะลักชายแดนตะวันออก ทั้งเส้นทางธรรมชาติจันทบุรี -สระแก้ว

จันทบุรี – จับไม่หวาดไม่ไหว เขมรหนีอดตายทะลักชายแดนตะวันออก ทั้งเส้นทางธรรมชาติใน อ.โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
และชายแดนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว ทำกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี และทหารกองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว ต้องไล่จับผลักดันกลับประเทศทุกวัน
เมื่อเวลา 01.00 น. วันนี้ (2 ก.ย.)กองทัพเรือ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ฉก.นย.จันทบุรี) ชุดลาดตระเวนจากฐานปฏิบัติการแยกเทพนิมิต ร้อย.ทพ.นย.541 ได้ตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยจอดอยู่บริเวณร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ ม.2 ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี จึงเข้าตรวจสอบ
กระทั่งพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเขมร จำนวน13 ราย เป็นชาย7ราย หญิง4 รายและเด็กเล็ก2 ซึ่งไม่มีเอกสารหรือหนังสือเดินทาง และมี นายกฤติกานต์ แซ่ลี้ อายุ38 ปี ชาว อ.โป่งน้ำร้อน เป็นคนขับรถยนต์กระบะอีซูซุ สีขาว หมายเลขทะเบียน3 ฒฎ9768 กรุงเทพมหานคร ที่ให้การรับสารภาพว่าถูกว่าจ้างให้ลำเลียงแรงงานรายละ 1,000 บาท เพื่อไปส่งยังตลาดนัดจางวาง ใน อ.โป่งน้ำร้อน
และจากการสอบสวนพบว่า แรงงานกลุ่มนี้เคยเดินทางออกจากประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม เมื่อช่วงต้นเดือน
ส.ค.ที่ผ่านมาและได้ลักลอบกลับเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ เพื่อหวังทำงานเก็บลำไยในพื้นที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ ร้อย.ทพ.นย.541 จึงควบคุมผู้ต้องหาและแรงงานทั้งหมดส่งต่อ ตม.จันทบุรี เพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายและผลักดันออกนอกประเทศต่อไป
ชายแดนอรัญฯ รวมแรงงานเขมร 16 ชีวิตหนีความอดยากซุกในไร่อ้อย
ส่วนเมื่อเวลา 04.20 น. วันเดียวกัน กองกำลังบูรพา ได้ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ กองร้อยทหารพรานที่1204 และกองพันทหารม้าที่30 จับกุมแรงงานเขมรอีก 16 ราย เป็นชาย 11 รายและหญิง5 รายหลบซ่อนอยู่ในไร่อ้อยท้ายหมู่บ้านผ่านศึก
เขต 3 ม. 5 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โดยแรงงานทั้งหมดให้การว่า เดินทางมาจากประเทศกัมพูชาเพื่อหางานทำในไทย และส่วนใหญ่ตั้งใจจะเข้ามาทำงานก่อสร้างในพื้นที่ตอนในและได้จ่ายค่าหัวให้ผู้นำทางคนละ 6,000 บาท เพื่อลักลอบข้ามแดนเข้ามาหลบซ่อนในป่าอ้อย
เพื่อรอรถมารับเข้าไปในพื้นที่ส่วนใน
ทั้งนี้ แรงงานบางราย ได้เปิดเผยด้วยน้ำเสียงสิ้นหวังว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลกัมพูชาได้เรียกร้องให้ประชาชนกลับประเทศ
และสัญญาว่าจะจัดหางานและดูแลความเป็นอยู่ให้ แต่เมื่อกลับไปแล้วก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือจริงตามที่ประกาศไว้
จนต้องเผชิญความอดอยาก ไร้งานทำ จึงตัดสินใจเสี่ยงชีวิตลักลอบกลับเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้งเพื่อหวังะสร้างชีวิตใหม่
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวแรงงานทั้งหมดไปยังกองร้อยทหารพรานที่ 1204 เพื่อทำบันทึกก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สภ.คลองน้ำใสดำเนินคดีตามกฎหมายและผลักดันกลับประเทศต่อไป