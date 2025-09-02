ธปท.จัดสัมมนาดัน "Micro SMEs อีสาน" รากฐานเศรษฐกิจให้เติบโตยั่งยืน

นครพนม - แบงก์ชาติอีสานจัดสัมมนาสัญจร “Micro SMEs อีสาน: รากฐานเศรษฐกิจที่สำคัญ” ที่ จ.นครพนม ระดมผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และสถาบันการเงินร่วมให้ข้อมูลและแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้
วันนี้ (2 ก.ย.) ที่โรงแรมเวลาดี อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย หรือ Micro SMEs ในพื้นที่ภาคอีสาน ด้วยการจัดงานสัมมนาสัญจรประจำปี 2568 ภายใต้หัวข้อ “Micro SMEs อีสาน: รากฐานเศรษฐกิจที่สำคัญ” เพื่อเสริมศักยภาพและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการให้สามารถยืนหยัดและเติบโตได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ
มี ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการอาวุโส ธปท.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และคลังจังหวัดนครพนม รวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมอย่างคับคั่ง
ภายในงานมีการเปิดเวทีให้ความรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองอย่างเข้มข้น โดยมีการบรรยายเจาะลึกเศรษฐกิจภาคอีสาน การนำเสนอผลการศึกษา “เสริม Micro SMEs อีสาน สร้างรากฐานสู่ความยั่งยืน” และการเสวนา “Micro SMEs ก้าวเดินที่ใช่กับการเติบโตที่มั่นคง” ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และสถาบันการเงินมาร่วมให้ข้อมูลและหารือแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้
ดร.ทรงธรรม ปันโต ผู้อำนวยการอาวุโส ธปท.สภอ. กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่า มุ่งเน้นการให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในด้านการบริหารจัดการหนี้สินร่วมกับ บสย.เพื่อช่วยปรับโครงสร้างหนี้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำบัญชีและการรับปรึกษาสถาบันการเงินทันทีที่ประสบปัญหา เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาบานปลาย
จุดแข็งสำคัญของภาคอีสาน มีโอกาสพัฒนาสูง เช่นความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติน้อย อัตราอาชญากรรมต่ำ และผู้คนมีอัธยาศัยไมตรี ซึ่งเป็นโอกาสทองในการต่อยอดธุรกิจด้านการท่องเที่ยว บริการส่วนบุคคล และการรองรับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังขยายตัว แม้จะยอมรับว่าเศรษฐกิจในภาพรวมยังคงชะลอตัวและมีปัญหาหนี้สิน แต่หากผู้ประกอบการสามารถปรับตัวและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเหล่านี้ได้ ธุรกิจก็จะเติบโตอย่างมั่นคงและเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคต่อไป