หนุ่มวัย 34 ฝ่าฝืนหาปลาหน้าเขื่อนเจ้าพระยา กระแสน้ำเชี่ยวพัดเรือแตก จมหายต่อหน้าเพื่อน

ชัยนาท - สลด! หนุ่มพนักงานบริษัทออกหาปลาหน้าเขื่อนเจ้าพระยา ถูกกระแสน้ำดูดเรือชนบานประตูแตกจมหายไร้ร่องรอย กู้ภัยไม่สามารถลงค้นหาได้ เหตุระบายน้ำแรงกว่า 1,350 ลบ.ม./วินาที ต้องรอทีมประดาน้ำช่วยค้นหาวันรุ่งขึ้น
วันนี้(1 ก.ย.68) เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา เกิดเหตุเรือหาปลาของชาวบ้านใน ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ที่เข้าไปหาปลาบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยา ถูกกระแสน้ำที่มีความแรงและเชี่ยวกราก พัดเรือไปกระแทกบานระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา จนเรือแตกเป็นเสี่ยง ส่วนคนหาปลา ถูกกระแสน้ำดูดจมหายไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สรรพยา และ เจ้าหน้าที่กู้ภัย เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบมีคนมุ่งดูอยู่บนสันเขื่อนเจ้าพระยา เป็นจำนวนมาก ที่พยายามช่วยกันมองหาร่างของคนหาปลา ทราบชื่อ นายอานนท์ คำบุดดา หรือ ต้อม อายุ 34 ปี เป็นชาวบ้าน ต.ตลุก อ.สรรพยา อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ใช้เวลาว่างออกมาหาปลาหน้าเขื่อน เป็นรายได้เสริม
ด้านภรรยา ของนายอานนท์ มาที่เกิดเหตุ ได้แต่นั่งรองไห้ อยู่บนสันเขื่อน และคอยมองลงไปที่ประตูระบายน้ำ เพื่อหวังให้เจอร่างสามี แต่จนถึงขณะนี้ ก็ยังไร้วี่แวว
นายเจนติพันธ์ พุ่มพวง ปลัดอำเภอสรรพยา บอกว่า จากคำบอกเล่าของคนเรือที่ไปหาปลาด้วยกัน บริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยา เห็นเรือนายอานนท์ ขับเข้าไปใกล้หน้าเขื่อนมากเกินไป ยังตะโกนบอกว่าระวังน้ำดูด นายอานนท์ก็พยายามจะขับเรือออกมา แต่ไม่ทัน ถูกกระแสน้ำที่มีความแรง ดูดเรือเข้าไปกระแทกกับบานประตูเขื่อน ทำให้เรือแตกกระจาย ส่วนนายอานนท์ ถูกกระแสน้ำที่มีความแรงดูดจมหายไป
ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่กู้ภัย ไม่สามารถลงไปช่วยหาร่างนายอานนท์ได้ เนื่องจากกระแสน้ำแรงมาก ส่วนเรื่องการจะลดระบายน้ำ เพื่อหาร่างนายอานนท์ ก็ไม่สามารถทำได้ เพราะอำนาจหน้าที่การระบายน้ำอยู่ที่ส่วนกลาง อีกทั้งเป็นช่วงน้ำหลาก เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำมากกว่า 1,350 ลบ.ม./วินาที จึงไม่สามารถลงไปค้นหาร่างได้
อย่างไรก็ตาม ปลัดอำเภอสรรพยา ได้ประสานไปยังหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลบางหลวง ให้เตรียมนำเรือและนักประดาน้ำ ออกค้นหาร่างผู้สูญหาย ที่อาจจะถูกน้ำซัดออกไปจากเขื่อน โดยจะเริ่มค้นหาในเช้าวันพรุ่งนี้
นายธานี สินชัย อายุ 37 ปี พี่ชายของนายอานนท์ บอกว่า ปกติน้องชายทำงานบริษัทเอกชน จะออกหาปลาในช่วงเลิกงานหรือช่วงเวลาว่าง เพื่อหารายได้เสริม และน้องชายก็ขับเรือหาปลามาตั้งแต่เด็กแล้ว ไม่คิดว่าจะมาเกิดอุบัติเหตุเช่นนี้
ทั้งนี้ในช่วงฤดูน้ำหลาก มักจะมีชาวบ้าน ทั้งในพื้นที่จังหวัดชัยนาท และจังหวัดใกล้เคียง นำเรือประมงเล็ก ออกไปหาปลาบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยา กันเป็นจำนวนมากแม้ว่าทางเขื่อน จะประกาศเป็นเขตหวงห้าม และติดป้ายห้ามจับสัตว์น้ำในบริเวณดังกล่าว หากฝ่าฝืนมีโทษทางกฎหมาย อีกทั้งที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดชัยนาท ก็ได้ทำการจับกุมผู้ที่เข้าไปจับปลาหน้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีผู้ฝ่าฝืน นำเรือเข้าไปจับปลา โดยเฉพาะบริเวณหน้าประตูเขื่อนเจ้าพระยาเป็นประจำ