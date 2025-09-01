มอบประตูรั้วผู้กล้า! ลวดลายปราสาท-ทหารกล้า-ธงชาติ-กริพเพน ให้บ้าน “ส.ต.ธีรยุทธ” หลังแรก ยกย่องรำลึกวีรชนพลีชีพป้องแผ่นดินไทย

บุรีรัมย์ - บริษัทศักดิ์สิทธิ์อัลลอยส่งมอบประตูรั้วผู้กล้าให้บ้าน “สิบตรี ธีรยุทธ” ที่บุรีรัมย์หลังแรก ผลิตขึ้นเป็นพิเศษ ใช้ลวดลายปราสาท ทหารกล้า ธงชาติไทย และเครื่องบินกริพเพน มูลค่าครึ่งล้าน เพื่อยกย่องรำลึกวีรชนผู้กล้าสละชีพปกป้องอธิปไตยชาติไทย เป้าหมายมอบทหารทั้ง 15 นายที่พลีชีพในสนามรบชายแดนไทย-กัมพูชา
วันนี้ (1 ก.ย. 68) บจก.ธ ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย สแตนเลส อินเตอร์ จำกัด โดย นายศักดิ์สิทธิ์ วัชรฐิติเปรมชัย ประธานบริษัท และ นายกันตพัฒน์ วัชรฐิติเปรมชัย ลูกชาย พร้อมด้วยครอบครัว และพนักงาน ได้เดินทางมาทำพิธีส่งมอบประตูเหล็ก, ช่องรั้ว, โคมไฟ และม้านั่ง จำนวน 5 ตัว ให้กับบ้านของครอบครัว ส.ต.ธีรยุทธ กระจ่างทอง ที่บ้านเลขที่ 289 หมู่ที่ 20 ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เสียชีวิตจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งประตูรั้วที่มอบในครั้งนี้เป็นประตูรั้วผู้กล้า ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษ ใช้ลวดลายปราสาท ทหารกล้า ธงชาติไทย และเครื่องบินกริพเพน สื่อถึงการปกป้องแผ่นดินและเกียรติยศของผู้เสียชีพเพื่อปกป้องแผ่นดิน รวมมูลค่ากว่า 550,000 บาท โดยพนักงานทุกคนร่วมกันออกแบบและตกแต่งจนเสร็จสมบูรณ์
โดยมีนายเกรียงศักดิ์ สมจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายเทพพนม สมเสมอ นายอำเภอละหานทราย ผู้แทนจากเทศบาลตำบลตาจง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบครั้งนี้ด้วย
นายศักดิ์สิทธิ์ วัชรฐิติเปรมชัย ประธาน บริษัท ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย สแตนเลส อินเตอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ส่งผลให้มีเหล่าทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้า ซึ่งถือเป็นรั้วสำคัญของประเทศ ในการปกป้องผืนแผ่นดินไทย สละชีวิตอย่างกล้าหาญ ถือว่าเขาปฏิบัติหน้าที่เป็นรั้วของชาติได้อย่างสมบูรณ์ ทางบริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิตประตูรั้ว ได้คำนึงและมองเห็นว่า ในเมื่อเขาทำเพื่อประเทศชาติปกป้องผืนแผ่นดินไทยอย่างกล้าหาญ ทางบริษัทจึงขอมอบประตูรั้วเพื่อปกป้องครอบครัวให้กับเหล่าทหารกล้า ทางบริษัทจึงได้คิด และออกแบบประตูรั้ว ซึ่งเป็นประตูรั้วผู้กล้า โดยมีตัวปราสาท ทหารกล้าทุกนาย รวมทั้งเครื่องบินกริพเพน ประดับลงไปเป็นลายรั้วประตูทั้งหมด
นอกจากนี้ยังได้มอบม้านั่งให้แก่ครอบครัวอีกจำนวน 5 ตัว ซึ่งพนักงานของบริษัททั้งหมดได้ช่วยกันออกแบบ ประดับตกแต่ง และทาสี รวมมูลค่าทั้งหมด 550,000 บาท จุดประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องและรำลึกถึงทหารผู้กล้า โดยบ้านของสิบตรี ธีรยุทธ เป็นหลังแรกที่ทางบริษัทส่งมอบประตูรั้วผู้กล้า และมีเป้าหมายจะทำประตูรั้วผู้กล้าเพื่อมอบให้ทหารกล้าทั้ง 15 นายที่เสียชีวิตในสนามรบ
ด้าน นางสาวหอมจันทร์ กระจ่างทอง พี่สาวสิบตรี ธีรยุทธ ได้กล่าวขอบคุณทางบริษัทศักดิ์สิทธิ์อัลลอย ที่ออกแบบประตูรั้วเป็นกรณีพิเศษ นำมาส่งมอบเป็นประตูรั้วบ้านให้กับครอบครัวกระจ่างทอง ทำให้ครอบครัว และผู้ที่ผ่านไปมาได้เห็น ก็จะได้รำลึกถึงน้องชายที่ได้สละชีพเพื่อปกป้องประเทศอย่างกล้าหาญ
ส่วนบ้านพระราชทานที่ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองทัพบกร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดบุรีรัมย์ และภาคประชาชน ดำเนินการก่อสร้างให้แก่ครอบครัวกระจ่างทองนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าอีกประมาณ 2 เดือนครึ่งก็น่าจะแล้วเสร็จ
นอกจากนี้ คณะของบริษัทฯ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมกับมอบม้านั่ง จำนวน 5 ตัว ให้ครอบครัวของ ส.อ.ธีรพล เพียขันที ณ บ้านโคกไม้แดง ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย ทหารกล้าที่เหยียบระเบิดขาขาดด้วย