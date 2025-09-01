บางกอกแอร์เวย์ส์ ขยายรันเวย์-ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารสนามบินตราดรองรับท่องเที่ยวโต

ตราด – บางกอกแอร์เวย์ส ปักหมุดสนามบินตราด สู่ศูนย์กลางการบินภาคตะวันออก เร่งพัฒนาศักยภาพทั้งขยายรันเวย์ สร้างลานจอด รองรับเครื่องบินไอพ่นขนาดเล็ก-กลาง ปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร เล็งเปิดเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศ รับท่องเที่ยวโต
เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ ( 1 ก.ย.) นายพุฒิพงษ์ ประสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด ได้นำสื่อมวลชนทั้งจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ชมศักยภาพสนามบินบางกอกแอร์เวย์ ซึ่งตั้งอยู่ใน ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ก่อนเดินหน้าโครงการขยายสนามบินตราดในปี 2569 แลนำเครื่องบินขนาดใหญ่เข้ามาให้บริการกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
นายพุฒิพงศ์ เผยว่า สนามบินตราด เป็นหนึ่งในสนามบินของบริษัทฯ ที่มีศักยภาพ เนื่องจากจังหวัดตราดเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคตะวันออก และเป็นที่นิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวยุโรปซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักของบางกอกแอร์เวย์ส ที่เริ่มเห็นสัญญาณของการฟื้นตัว จากจำนวนผู้โดยสารที่มีแล้วกว่า 40,427 คนในช่วงครึ่งปีแรก และคาดว่าเมื่อฤดูกาลการท่องเที่ยวจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
“ โครงการพัฒนาสนามบินตราด เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันเพื่อรองรับการขยายเครือข่ายเส้นทางบินใหม่ในอนาคตทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมและเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะในฤดูกาลท่องเที่ยวที่มีความต้องการในการเดินทางสูง นอกจากนี้ยังเป็นการปูทางรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบินอื่นในอนาคต และยังจะยกระดับสนามบินตราด สู่การเป็นศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคตะวันออกในอนาคตอีกด้วย”
นายพุฒิพงศ์ ยังเผยถึงการเชื่อมโยงการเดินทางจากสนามบินตราด ไปยังสนามบินสมุย หรือ สนามบินกระบี่ รวมทั้งสนามบินในจังหวัดอื่นๆว่าเมื่อหลายปีก่อน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เคยมีเที่ยวบนิดังกล่าวหลายปีก่อน แต่ปัจจุบันไม่มีเส้นทางบินเหล่านี้แล้ว เช่นเดียวกับการพัฒนาสนามบินนานาชาติที่มีเที่ยวบินไปเสียมเรียบหรือเกาะกง รวมทั้งสีหนุวิลล์ ซึ่งบริษัทฯ เคยเข้าไปลงทุน ปัจจุบันโครงการนี้ก็ยุติลงไปแล้วเช่นกัน
“ อย่างไรก็ดีหากในอนาคตจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นก็อาจจะเปิดเส้นทางเหล่านี้ รวมทั้งเปิดเที่ยวบินไปยังต่างประเทศ เช่นเดียวกับหากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชาจบลง และมีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ การใช้สนามบินตราดเป็นฐาน การบินก็มีความเป็นไปได้เพราะปัจจุบันสนามบินตราด เป็นสนามบินC I Q (Custom Immigration Quarantine )อยู่แล้ว”
สำหรับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เดินหน้าพัฒนา ศักยภาพสนามบินตราด โดยมุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่มีแนวโน้มเติบโต หลังการฟื้นตัวของภาค ท่องเที่ยวจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรปที่นิยมเดินทางมายังชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศไทย
โดยโครงการพัฒนาศักยภาพสนามบินตราดระยะแรก มีกำหนดจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2569 ประกอบด้วย การขยายรันเวย์ (Runway) จาก 1,800 เมตร เป็น 2,000 เมตร, การสร้างลานจอดอากาศยาน เพื่อรองรับเครื่องบินไอพ่นขนาดเล็ก-กลาง (A320, A319, B737, B717, ERJ145) ได้สูงสุด 3 ลำ หรือรองรับเครื่องบินใบพัด (ATR72, YS-11) 2 ลำ ร่วมกับเครื่องบินไอพ่นขนาดกลาง 2 ลำได้ในเวลาเดียวกัน
การปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร ขยายพื้นที่จาก 2,100 ตร.ม. เป็น 3,400 ตร.ม. เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารสูงสุด 250,000 คนต่อปี ซึ่งคาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 400 ล้านบาท
ทั้งนี้ สนามบินตราด ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด บนพื้นที่กว่า 1,600 ไร่ ห่างจากตัวเมืองตราดประมาณ 35 กิโลเมตร และห่างจากท่าเรือเฟอร์รีเกาะช้างเพียง 17 กิโลเมตร นับเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของการท่องเที่ยวฝั่งตะวันออก โดยสายการ บินบางกอกแอร์เวย์สให้บริการเที่ยวบินประจำ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - ตราด (ไป-กลับ) วันละ 2 เที่ยวบิน ด้วยเครื่องบิน ATR72-600 ขนาด 70 ที่นั่ง และจะเพิ่มความถี่เป็นวันละ 3 เที่ยวบินตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 เพื่อรองรับการเดินทางช่วงไฮซีซัน