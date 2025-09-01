แตกตื่นกันทั้งหมู่บ้าน! ลูกงูเขียว 9 ตัวตกใส่รถกระบะแม่ค้าบุรีรัมย์เลื้อยไปมายั้วเยี้ย เชื่อมาให้โชค

บุรีรัมย์ - ฮือฮา ลูกงูเขียว 9 ตัวหล่นจากต้นไม้หน้าบ้านตกใส่กระจก ฝากระโปรง และหลังคารถกระบะแม่ค้าสาวชาวบุรีรัมย์ เลื้อยไปมายั้วเยี้ยไม่ยอมลงจากรถ ชาวบ้านและเด็กในหมู่บ้านแตกตื่นพากันมามุงดูเชื่อมาให้โชค ก่อนโพสต์ “ขอ 3 ตัวตรงเด้อจ้างวดนี้” ชาวเน็ตแห่ขอเลขทะเบียนรถ และบ้านเลขที่หวังเสี่ยงโชค
วันนี้ (1 ก.ย. 68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Salisa Nuphan” โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า “ขอ 3 ตัวตรงเด้อจ้างวดนี้” จนชาวเน็ตพากันฮือฮา และแชร์ต่อจำนวนมาก
จากนั้นทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่ 198 หมู่ 6 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ พบชาวบ้านและเด็กๆ กำลังมุงดูรถกระบะอีซูซุ สีขาว ทะเบียน บส 384 บุรีรัมย์ ของ น.ส.ศลิษา อุ่นสำโรง อายุ 32 ปี อาชีพค้าขาย ซึ่งจอดไว้ใต้ต้นไม้หน้าบ้าน ก็พบลูกงูเขียวนับได้จำนวน 9 ตัว คาดว่าหล่นจากต้นไม้ตกมาใส่ทั้งหลังคา หน้ากระจก และฝากระโปรงรถ เลื้อยไปมายั้วเยี้ยไม่ยอมลงจากรถ แต่จากการตรวจสอบรอบตัวรถ และบนต้นไม้ ก็ไม่พบแม่งูแต่อย่างใด
สอบถาม น.ส. ศลิษาเล่าว่า เวลาประมาณ 10.00 น. ขณะขับรถออกมาจอดใต้ต้นไม้หน้าบ้านเพื่อเตรียมจะล้างทำความสะอาด จู่ๆ ก็มีลูกงูเขียวทยอยหล่นจากต้นไม้ ตกมาใส่หลังคา ฝากระโปรง และกระจกหน้ารถ นับได้รวมจำนวน 9 ตัว แต่แม้จะเป็นงูเขียวก็ไม่กล้าจับ และไม่รู้ยังมีตัวแม่อยู่แถวนั้นหรือไม่ จึงได้ให้ชาวบ้านมาช่วยจับใส่ขวดเพื่อนำไปปล่อย
จากนั้นมีชาวบ้านและเด็กในหมู่บ้านพากันมาดู ถ่ายรูปลูกงูแล้วโพส์ตลงเฟซบุ๊ก มีชาวเน็ตทักมาขอป้ายทะเบียน และบ้านเลขที่ไม่ขาดสาย คาดว่าน่าจะนำไปซื้อหวยเสี่ยงโชค ส่วนตัวคาดว่าที่งูตกลงมาใส่รถน่าจะมาให้โชคเช่นกัน ขณะที่ชาวบ้านต่างพากันมาดูเลขทะเบียนรถ จำนวนงู และบ้านเลขที่ ไปตีเป็นเลขเด็ดหวังลุ้นโชคในงวดนี้ด้วย
อย่างไรก็ตาม อีกใจก็กลัวเพราะที่บ้านมีเด็กเยอะ และวันนี้อาจจะเจองูเขียวหลายตัว แต่ไม่รู้ว่าจะมีงูชนิดอื่นที่มีพิษมาอยู่แถวนี้ด้วยหรือไม่