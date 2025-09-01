ตม.สระแก้ว ยันด่านคลองลึกยังปิด 100% ยกเลิกเปิดช่องอนุโลมแล้ว

สระแก้ว- ตม.สระแก้ว ยันด่านคลองลึกยังปิด 100% ส่วนการเปิดช่องอนุโลมให้คนไทย-เขมรตกค้างกลับบ้านเกิดสิ้นสุดแค่วันที่ 31 ส.ค.ที่ผ่านมาเท่านั้น ส่วนข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ก่อนหน้าเชื่อเกิดจากการสื่อสารคาดเคลื่อน
จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดช่องผ่อนผันบริเวณด้านข้างสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่ออนุโลมให้ชาวเขมรที่ตกค้างในประเทศไทยและคนไทยที่ตกค้างอยู่ในฝั่งกัมพูชา สามารถเดินทางกลับบ้านเกิดได้เฉพาะวันพุธและวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.-16.00 น.จากเดิมที่เคยเปิดช่องอนุโลมให้ทุกวันเพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์นั้น
วันนี้ ( 1 ก.ย.) พ.ต.อ.ณภัทรพงศ สุภาพร ผกก.ตม.สระแก้ว ได้ออดมาเปิดเผยว่าขณะนี้พรมแดนคลองลึก จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ยังคงปิดด่านพรมแดนแบบ 100เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกับที่ผ่านมา และเมื่อวันที่ 31 ส.ค.ที่ผ่านมา เป็นวันสุดท้ายที่ กองทัพภาคที่1โดย กองกำลังบูรพา ได้อนุโลมผ่อนผันเปิดช่องทางประตูเล็กข้างสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา เป็นการชั่วคราว
เพื่อให้ชาวเขมรที่ตกค้างในประเทศไทย และชาวไทยที่ตกค้างในกัมพูชา สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ ตามหลักมนุษยธรรมเท่านั้น
ทั้งนี้ ตม.สระแก้ว ไม่มีอำนาจในการเปิด-ปิดด่านพรมแดนฯ เนื่องจากอยู่ในช่วงการใช้กฎอัยการศึก จึงทำอำนาจในการเปิด-ปิดด่านฯอยู่ที่ฝ่ายความมั่นคง
และจากการลงพื้นที่สังเกตุการณ์ของผู้สื่อข่าวก็พบว่า บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก หน้าด่าน ตม.อรัญประเทศ เจ้าหน้าที่ยังคงปิดประตูซึ่งเป็นประตูแผงเหล็กหนาแน่นเช่นเดียวกับในฝั่งกัมพูชา ที่ปิดประตูด่านหนาแน่นเช่นกัน
และในส่วนของแผงประตูเหล็กฝั่งไทยมีโซ่คล้องกุญแจไว้อย่างหนาแน่น ส่วนประตูเล็กข้างสะพานมิตรภาพฯทั้งสองฝั่ง ที่เคยอนุโลมเปิดเป็นช่องผ่อนผันให้ชาวเขมรที่ตกค้างในประเทศไทย และคนไทยที่ตกค้างอยู่ในฝั่งกัมพูชา สามารถเดินทางกลับบ้านเกิดได้ชั่วคราว ก็มีการนำโซ่มาคล้องใส่กุญแจปิดตายเช่นกัน
ผกก.ตม.สระแก้ว ยืนยันว่าขณะนี้ด่านพรมแดนคลองลึก จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ปิด 100% และยังไม่มีคำสั่งหรือการอนุญาตเปิดช่องทางผ่อนผันเพื่ออนุโลมใดๆ ที่สำคัญกุญแจเปิดประตูด่าน ฯตม.สระแก้ว ก็ไม่ได้ถือไว้
" ดังนั้นข่าวลือในโลกออนไลน์ว่า ตม.สระแก้ว จะเปิดด่านให้คนเขมรในไทยและคนไทยในเขมรที่ตกค้างเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ในวันพุธและวันอาทิตย์ จึงเป็นข่าวที่คลาดเคลื่อน ซึ่งอาจเป็นความเข้าใจผิดของการสื่อสารกัน จึงขอให้ติดตามข่าวสารต่างๆจากกองทัพภาคที่1หรือกองกำลังบูรพาเท่านั้น" ผกก.ตม.สระแก้ว กล่าว