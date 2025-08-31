“สส.กุ๊ก” ภท.กาญจน์ โพสต์หนุนให้กำลังใจ “ศักดิ์ดา” หลังประกาศยกมืออนุทินนั่งนายกฯ

กาญจนบุรี - การเมืองกาญจน์เดือด! “ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์” ส.ส.กาญจน์ เขต 5 พรรคเพื่อไทย หันไปร่วมโต๊ะแถลงกับแกนนำภูมิใจไทย ประกาศหนุน “อนุทิน” นั่งเก้าอี้นายกฯ ด้าน “สส.กุ๊ก” ภท.กาญจน์ เขต 3 โพสต์เฟซบุ๊กให้กำลังใจ พร้อมย้ำไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อพี่น้องคนกาญจน์
วันนี้ (31 ส.ค. 68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 6 ต่อ 3 เมื่อวันที่ 29 ส.ค.ที่ผ่านมา วินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ฐานฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรง ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะสิ้นสภาพ แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่รักษาการจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่
ต่อมา นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ส.ส.กาญจนบุรี เขต 5 พรรคเพื่อไทย ได้ร่วมโต๊ะแถลงข่าวกับแกนนำพรรคภูมิใจไทย ประกาศเจตจำนงพร้อมยกมือสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
ล่าสุด นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน หรือ “สส.กุ๊ก” ส.ส.กาญจนบุรี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย ได้โพสต์ภาพร่วมรับประทานอาหารกับนายศักดิ์ดาและคณะ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมข้อความ “#ให้กำลังใจ_สส_ศักดิ์ดา_วิเชียรศิลป์ เขต 4 กาญจนบุรี”
นอกจากนี้ “สส.กุ๊ก” ยังระบุเพิ่มเติมว่า เมื่อค่ำวันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมา พี่น้องประชาชนและผู้นำท้องถิ่นจาก อ.ห้วยกระเจา อ.เลาขวัญ อ.บ่อพลอย และ อ.หนองปรือ ได้ประสานมายังตนเพื่อเดินทางไปให้กำลังใจนายศักดิ์ดา โดยย้ำว่า “#ไม่ใช่เพื่อใคร_เพื่อคนบ้านเรา”