ภารกิจลุล่วง จนท.รังวัดดินให้ชาวบ้านหนองจาน 20 ราย ขณะ ฉก.12 กกล.บูรพาคุ้มกันเข้ม เหลือ 1 แปลงที่ยังมีทุ่นระเบิดตกค้าง

สระแก้ว- จนท.ที่ดินอรัญประเทศลงรังวัดที่ดินให้ชาวบ้านหนองจาน 20 ราย เจอทหารเขมรซุ่มดู หวั่นไม่ปลอดภัย ขอเรียกหน่วย ฉก.15 กกล.บูรพาคุ้มกัน พร้อมประสานชุดตรวจสอบทุ่นระเบิดเข้าสนับสนุน สุดท้ายภารกิจลุล่วงเหลือเพียง 1 แปลงที่อยู่ติดหลักเขตที่ 47 ที่ยังเป็นพื้นที่ระเบิดตกค้าง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (30ส.ค.) เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินอำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง เพื่อทำการรังวัดที่ดินให้กับชาวบ้านจำนวน 20 ราย ตามแผนงานที่กำหนดไว้
แต่ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่นำชาวบ้านเข้ารังวัดพื้นที่ ได้พบว่ามีกำลังทหารฝั่งกัมพูชาคอยซุ่มดูอยู่ในบริเวณใกล้เคียง จึงหวั่นว่าอาจเกิดความไม่ปลอดภัยจนต้องตัดสินใจยกเลิกปฏิบัติการชั่วคราว และได้นำชาวบ้านเดินทางกลับออกจากพื้นที่
จากนั้น เจ้าหน้าที่ที่ดินอรัญประเทศ ได้ประสานไปยังกองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจ 12 เพื่อให้จัดชุดรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งชุดตรวจสอบทุ่นระเบิดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะเจ้าหน้าที่จนสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนในทุกแปลงที่ดิน ยกเว้น 1 แปลงที่อยู่ใกล้กับหลักเขตแดนที่ 47
เนื่องจากตรวจพบว่า พื้นที่ดังกล่าวยังคงมีทุ่นระเบิดตกค้างอยู่ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ ฉก.12 ได้แจ้งให้เจ้าของที่ดินและสำนักงานที่ดินทราบถึงสถานการณ์ เพื่อรอการประสานงานและดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดต่อไปแล้ว
ปฏิบัติการในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับชาวบ้านในพื้นที่ชายแดน แม้จะยังคงเผชิญกับความท้าทายด้านความปลอดภัยจากทั้งกำลังต่างประเทศและทุ่นระเบิดที่ยังหลงเหลืออยู่
ขณะที่บรรยากาศบริเวณทางเข้าหมู่บ้านหนองจานยังคงคึกคักไปด้วยประชาชนหลายร้อยคนจากหลากหลายพื้นที่ ที่ยังเดินทางมาให้กำลังใจชาวบ้านและทหารที่ประจำการแนวชายแดน พร้อมทั้งนำข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของอุปโภคบริโภคมาสนับสนุน
โดยภาพรวมบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆ เกิดขึ้น