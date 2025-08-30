จัดแข่ง “ต้นกล้ามวยไทย” คัดเยาวชนกว่า 200 ชีวิต ก้าวสู่มวยไทยอาชีพ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ชมรมอนุรักษ์มวยไทยขอนแก่น ผนึกเครือข่าย เตรียมจัดแข่ง “ต้นกล้ามวยไทย” คัดเยาวชนทั่วอีสาน ประกบคู่มวยชกในรายการกว่า 100 คู่ 27 กันยายนนี้ ที่สวนน้ำไดโนปาร์ค ขอนแก่น หวังต่อยอดดันเยาวชนก้าวสู่มวยไทยอาชีพ ทั้งยังคัดแชมป์มวยไทย ร่วมแข่งขันในเวทีระดับโลก ที่เมืองจีน
วันนี้ (30 ส.ค.) ที่สวนน้ำไดโนปาร์ค ศูนย์การค้าประตูน้ำ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ชมรมอนุรักษ์มวยไทยจังหวัดขอนแก่น พร้อมเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรมเปรียบมวย ประกบมวย เพื่อคัดเลือกนักมวยเยาวชนทั้งชายและหญิง เข้าร่วมชกมวยในรายการ ต้นกล้ามวยไทย ซึ่งจะจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 20 กันยายน 2568 นี้ โดยมีคู่มวยชกกันทั้งหมดกว่า 100 คู่ เพื่อต่อยอดมวยไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลก คัดเลือกนักมวยเยาวชนในพื้นที่ภาคอีสานไปแข่งขันที่ประเทศจีน ซึ่งกิจกรรมวันนี้ได้รับความสนใจจากค่ายมวย หัวหน้าคณะในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง นำเยาวชนมาเข้าร่วมเปรียบมวยจำนวนมาก
นายสุพร ศักดิ์ทองยืน เลขาธิการชมรมอนุรักษ์มวยไทยจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมวันนี้ คือการเปรียบมวย หรือประกบคู่มวย เพื่อคัดเลือกเยาวชนจากค่ายมวยทั่วภาคอีสาน ส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันในรายการ “มวยไทยต้นกล้า” เพื่อส่งเสริมพัฒนาต่อยอดในวงการกีฬามวยไทยจากภาคอีสาน ไปร่วมแข่งขันมวยไทยในเวทีระดับโลก ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะคัดเอาผู้ชนะหรือแชมป์แต่ละรุ่นไปแข่งขัน
วัตถุประสงค์ของการจัดมวยไทยต้นกล้า เริ่มต้นคืออยากให้เยาวชนสนใจกีฬามวยไทย ส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง ประการต่อมาเมื่อเยาวชนก้าวสู่อาชีพมวยไทย จะมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้จึงช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง และที่สำคัญจะเป็นการต่อยอดอาชีพมวยไทย ผลักดันเยาวชนสู่เส้นทางมวยไทยอาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือสู่การเป็นแชมป์มวยไทย ที่ได้รับการยอมรับในเมืองไทยและเวทีโลก หรือเป็นครูมวย เผยแพร่สอนมวยไทยในต่างประเทศได้
นายสุพร กล่าวต่อว่ารายการมวยไทยต้นกล้า จะจัดขึ้นในวันที่ 27 กันยายนนี้ ณ สวนน้ำไดโนปาร์ค ประตูน้ำขอนแก่น โดยมีคู่มวยชกในวันนั้นกว่า 100 คู่ ซึ่งกิจกรรมวันนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง พร้อมด้วยค่ายมวย นำเยาวชนจากทุกจังหวัดในภาคอีสาน มาร่วมประกบคู่มวยกันอย่างคึกคัก โดยนักมวยแต่ละรุ่นที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลที่ 3,500 บาท พร้อมด้วยถ้วยเกียรติยศ และเข็มขัด ซึ่งการจัดแข่งขันครั้งนี้อยากให้ผู้ใหญ่ในวงการมวยไทย มาร่วมผลักดันนักกีฬามวยเยาวชนจากเวทีต้นกล้ามวยไทย พัฒนาทักษะเหลี่ยมมวย จนก้าวสู่นักมวยอาชีพ สู่การเป็นแชมป์โลกให้ได้
ทั้งนี้การจัดแข่งขันต้นกล้ามวยไทย ถือเป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งแรก หากกระแสสังคมได้รับการยอมรับทางคณะผู้จัดงานมีการวางแผนไว้จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสาน สนใจในกีฬามวยไทย คัดเลือกเพชรเม็ดงามเข้าสู่นักกีฬามวยอาชีพ และต่อยอดกีฬามวยไทยให้มีชื่อเสียงมากขึ้น