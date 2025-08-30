ทะลักไม่หยุดเขมรหนีอดตายลอบเข้าชายแดนไทยด้านสระแก้ว ทหารจับอีก 38ชีวิต

สระแก้ว-ทะลักไม่หยุด เขมรหนีอดตาย ลอบเข้าชายแดนไทยด้านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว ทหารจับอีก 38ชีวิตซุกในป่าอ้อย สารภาพอยากเข้ามาหางานทำ เหตุเศรษฐกิจบ้านเกิดสุดย่ำแย่ เร่งส่งตัวดำเนินคดีก่อนผลักดันกลับประเทศ
โดยเป็นผลจากปฎิบัติการลาดตระเวนเข้มในพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา บริเวณ อ.อรัญประเทศ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ขณะที่ผู้ลักลอบเข้าไทยทั้งหมดให้การว่าเดินทางมาจากหลายพื้นที่ในประเทศกัมพูชา เพื่อรวมกลุ่มใช้ช่องทางธรรมชาติลักลอบเข้ามายังฝั่งไทยเพื่อหางานทำ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศบ้านเกิดของตนเองย่ำแย่ถึงขีดสุด รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
หลายครอบครัวต้องเผชิญกับภาวะอดอยากจนไม่สามารถทนอยู่ต่อไปได้ จึงตัดสินใจเสี่ยงตายเข้ามาในประเทศไทยเพื่อหาทางเลี้ยงชีพ
แหล่งข่าวด้านความมั่นคงยืนยันว่า เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนถึงวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาความอดอยากที่กำลังครอบงำชาวกัมพูชาอย่างรุนแรง ความเดือดร้อนถึงขั้นที่ต้องอพยพหนีออกจากประเทศ ถือเป็นสัญญาณเตือนสำคัญที่รัฐบาลเขมร ให้เร่งตระหนักและหามาตรการแก้ไขโดยด่วน เพราะประชาชนของตนเองกำลังเผชิญกับวิกฤตความเป็นอยู่และรอความช่วยเหลือไม่ไหวจนต้องหลบหนีออกจากประเทศ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวทั้งหมดไปยังกองร้อยทหารพรานที่ 1204 เพื่อดำเนินการซักถามและบันทึกประวัติ ก่อนประสานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสระแก้ว ดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และเตรียมผลักดันกลับประเทศต้นทางต่อไป
"ปฏิบัติการครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาความมั่นคงของชายแดนไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นหลักฐานยืนยันถึงความทุกข์ยากของเพื่อนบ้าน ที่รัฐบาลกัมพูชาจำเป็นต้องหันมาให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาปากท้องประชาชนอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้เกิดภาพการหนีตายจากความอดอยาก ซ้ำแล้วซ้ำเล่า" แหล่งข่าว กล่าว