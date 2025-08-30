xs
xsm
sm
md
lg

ทะลักไม่หยุดเขมรหนีอดตายลอบเข้าชายแดนไทยด้านสระแก้ว ทหารจับอีก 38ชีวิต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สระแก้ว-ทะลักไม่หยุด เขมรหนีอดตาย ลอบเข้าชายแดนไทยด้านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว ทหารจับอีก 38ชีวิตซุกในป่าอ้อย สารภาพอยากเข้ามาหางานทำ เหตุเศรษฐกิจบ้านเกิดสุดย่ำแย่ เร่งส่งตัวดำเนินคดีก่อนผลักดันกลับประเทศ


เมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้ ( 30 ส.ค.) กองกำลังบูรพา ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 และกองพันทหารม้าที่ 30 ได้ควบคุมตัวกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวน 38 รายที่ซ่อนตัวอยู่ในไร่อ้อย บ้านโนนขี้เหล็ก ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ​จ.สระแก้ว ที่อยู่ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 2 กิโลเมตร พบเป็นชาย 20 ราย หญิง 17 ราย และเด็กหญิงอีก 1 ราย 

โดยเป็นผลจากปฎิบัติการลาดตระเวนเข้มในพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา บริเวณ อ.อรัญประเทศ  เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

ขณะที่ผู้ลักลอบเข้าไทยทั้งหมดให้การว่าเดินทางมาจากหลายพื้นที่ในประเทศกัมพูชา เพื่อรวมกลุ่มใช้ช่องทางธรรมชาติลักลอบเข้ามายังฝั่งไทยเพื่อหางานทำ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศบ้านเกิดของตนเองย่ำแย่ถึงขีดสุด รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต 

หลายครอบครัวต้องเผชิญกับภาวะอดอยากจนไม่สามารถทนอยู่ต่อไปได้ จึงตัดสินใจเสี่ยงตายเข้ามาในประเทศไทยเพื่อหาทางเลี้ยงชีพ


แหล่งข่าวด้านความมั่นคงยืนยันว่า เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนถึงวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาความอดอยากที่กำลังครอบงำชาวกัมพูชาอย่างรุนแรง ความเดือดร้อนถึงขั้นที่ต้องอพยพหนีออกจากประเทศ ถือเป็นสัญญาณเตือนสำคัญที่รัฐบาลเขมร ให้เร่งตระหนักและหามาตรการแก้ไขโดยด่วน เพราะประชาชนของตนเองกำลังเผชิญกับวิกฤตความเป็นอยู่และรอความช่วยเหลือไม่ไหวจนต้องหลบหนีออกจากประเทศ

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวทั้งหมดไปยังกองร้อยทหารพรานที่ 1204 เพื่อดำเนินการซักถามและบันทึกประวัติ ก่อนประสานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสระแก้ว ดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และเตรียมผลักดันกลับประเทศต้นทางต่อไป

"ปฏิบัติการครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาความมั่นคงของชายแดนไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นหลักฐานยืนยันถึงความทุกข์ยากของเพื่อนบ้าน ที่รัฐบาลกัมพูชาจำเป็นต้องหันมาให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาปากท้องประชาชนอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้เกิดภาพการหนีตายจากความอดอยาก ซ้ำแล้วซ้ำเล่า" แหล่งข่าว กล่าว








ทะลักไม่หยุดเขมรหนีอดตายลอบเข้าชายแดนไทยด้านสระแก้ว ทหารจับอีก 38ชีวิต
ทะลักไม่หยุดเขมรหนีอดตายลอบเข้าชายแดนไทยด้านสระแก้ว ทหารจับอีก 38ชีวิต
ทะลักไม่หยุดเขมรหนีอดตายลอบเข้าชายแดนไทยด้านสระแก้ว ทหารจับอีก 38ชีวิต
ทะลักไม่หยุดเขมรหนีอดตายลอบเข้าชายแดนไทยด้านสระแก้ว ทหารจับอีก 38ชีวิต
ทะลักไม่หยุดเขมรหนีอดตายลอบเข้าชายแดนไทยด้านสระแก้ว ทหารจับอีก 38ชีวิต
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น