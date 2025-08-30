(คลิป)ระทึก!ไฟไหม้ “ครัวเนื้อหอม”แชมป์กะเพราไทยขวัญใจนักท่องเที่ยว-ดารานักร้องดังมาลำปางต้องแวะ

ลำปาง - ไฟไหม้วอด “ครัวเนื้อหอม-ร้านกะเพราแชมป์ประเทศไทย” ที่ทั้งนักท่องเที่ยว ดารา นักร้อง คนดัง มาลำปางแล้วต้องแวะ..เชฟเผยเหตุการณ์นี้จะเป็นอีกหนึ่งบททดสอบครั้งใหญ่ในชีวิตที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น พร้อมประกาศปิดร้าน-ยกเลิกทุกออร์เดอร์โดยไม่มีกำหนด
วันนี้(30 ส.ค.68) เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นที่ร้านครัวเนื้อหอม ร้านกะเพราเนื้อแชมป์ประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลพระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ต้องระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า 30 นาย พร้อมรถดับเพลิงเทศบาลเมืองเขลางค์นครลำปาง รถดับเพลิงเทศบาลนครลำปาง สมาคมกู้ภัยสว่างลำปาง เข้าระงับเหตุกันตั้งแต่เวลาประมาณ 02.00 น.
ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองลำปาง เดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พบว่าไฟกำลังโหมไหม้บริเวณโซนห้องครัว และอาคารห้องอาหารของครัวเนื้อหอม เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนกำลังระดมกำลังฉีดน้ำเพลิงสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้ โดยมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะ ผ่านไปประมาณ 45 นาที จึงควบคุมไฟเอาไว้ได้
เชฟอุ่น หรือ จักรกฤษณ์ จูมา เจ้าของร้านฯ เปิดเผยว่าตนนอนอยู่บ้านซึ่งอยู่ตรงข้ามร้าน ส่วนร้านก็มีพนักงานนอนเฝ้า ซึ่งพนักงานโทรบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายไฟซ็อตก่อนที่จะเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นที่ห้องครัว เมื่อมาถึงก็ช่วยกันดับ แต่ก็เอาไม่อยู่ ต้องเร่งแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยแต่สุดท้ายไฟไหม้ก็ไหม้ตัวอาคารและห้องครัววอด ทรัพย์สินในร้าน อาทิเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็นแช่เนื้อ เตาแก๊สถังแก๊สโต๊ะเก้าอี้ภายในร้านอาหารเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆถูกเพลิงไม่เสียหายเป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
สำหรับร้านอาหาร ครัวเนื้อหอมแห่งนี้ เป็นร้านกะเพราะชื่อดังของจังหวัดลำปาง เจ้าของร้านคือ เชฟอุ่นและเชฟอาร์ม คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทผัดกะเพราเนื้อ ในงาน "มหกรรมกะเพราเขย่าโลก" World Kaphrao Thailand Grand Prix 2023 จึงตั้งชื่อร้านว่าครัวเนื้อหอม และสื่อได้ตั้งฉายยาร้านว่า ร้านกะเพราเนื้อแชมป์โลก จึงทำให้ผู้คนที่ชื่นชอบ ผู้คนที่มาเยือนลำปางต้องแวะชิม โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว ดารา นักร้อง คนดัง ต่างๆ ได้เดินทางมาชิมกันตลอด
หลังจากเกิดเหตุการณ์ เช้านี้ทางร้านครัวเนื้อหอม ได้ออกมาประกาศปิดร้านชั่วคราว จนกว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ปกติ พร้อมระบุว่า..เหตุการณ์นี้เป็นบททดสอบครั้งใหญ่และเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น ทางร้านขออนุญาตยกเลิกทุกออเดอร์ข้าวกล่อง งานจัดเลี้ยง ลูกค้าจองอย่างไม่มีกำหนด