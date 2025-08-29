จับตาสินค้าอุปโภค-บริโภคไทยลอบส่งขายเขมรมากขึ้น สะท้อนวิกฤตความอดอยากพุ่งสูง

สระแก้ว- จับตา! สินค้าอุปโภค-บริโภคไทย ถูกลักลอบส่งขายเขมรบริเวณแนวชายแดนมากขึ้นเรื่อยๆ สะท้อนวิกฤตความอดอยากในประเทศเพื่อนบ้านพุ่งสูงถึงขีดสุด ล่าสุด กกล.บูรพา ตรวจยึดได้อีกล็อตใหญ่เตรียมขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการในไทย เพิ่มความเข้มลาดตระเวนและสกัดกั้นการลักลอบทุกประเภทแนวชายแดน ป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจ
วันนี้ ( 29 ส.ค.) กองกำลังบูรพา ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 และเจ้าหน้าที่กองพันทหารม้าที่ 30 ได้ตรวจพบสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนมากถูกนำมาวางกองไว้ที่บริเวณริมคลองกั้นเขตแดนไทย-กัมพูชา บริเวณบ้านหนองปรือ ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และยังพบรถเข็นที่ใช้ในการลำเลียง คาดว่าน่าจะถูกนำมากองไว้เพื่อรอเวลาลำเลียงข้ามแดน โดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร
จากการตรวจสอบพบสินค้าทั้งหมดล้วนแต่เป็นสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาทิ อาหาร นมข้นจืด กะทิสำเร็จรูป พริกแห้ง ซีอิ๊ว ซอสปรุงรส ผงปรุงรส วุ้นเส้น และลูกชิ้นหมู ซึ่งปริมาณที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะเตรียมลักลอบส่งออกในลักษณะลำเลียงเชิงพาณิชย์ ไม่ใช่เพียงเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนอย่างแน่นอน สะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตการ “ขาดแคลนอาหาร” ในฝั่งกัมพูชา
ขณะที่แหล่งข่าวด้านความมั่นคง ประเมินว่าสถานการณ์ความอดอยากในกัมพูชากำลังทวีความรุนแรง โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดนที่ประชาชนกำลังประสบปัญหาขาดแคลนอาหารอย่างหนัก ทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคจากฝั่งไทย กลายเป็นเป้าหมายหลักในการลักลอบขนเข้าไปเพื่อจำหน่ายและนำมาใช้เลี้ยงชีพ
การตรวจยึดในครั้งนี้ถือเป็น “สัญญาณเตือน” ที่ชัดเจนว่าเพื่อนบ้านกำลังเผชิญกับวิกฤตด้านปากท้องจนต้องอาศัยการลักลอบนำเข้าสินค้าจากไทยเพื่อความอยู่รอด เบ้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดส่งมอบให้ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย พร้อมเร่งสืบสวนหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการส่งสินค้าไปกัมพูชา เพื่อดำเนินคดีต่อไป
อย่างไรก็ดี กองกำลังบูรพา ยืนยันว่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนและสกัดกั้นการลักลอบทุกประเภทตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชาอย่างต่อเนื่อง