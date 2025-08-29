ปศุสัตว์เพชรบุรี หนุนเกษตรกรผลิต “ไข่แฝด” สร้างมูลค่าเพิ่ม

เพชรบุรี ปศุสัตว์เพชรบุรี หนุนเกษตรกรผลิต “ไข่แฝด” หวังสร้างมูลค่าเพิ่ม ตามนโยบายสินค้าปศุสัตว์มูลค่าสูง พร้อมติดตามตรวจสอบมาตรการด้านมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ฟักไข่ เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
วันนี้( 29 ส.ค.) น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวนารีรัตน์ สินทรัพย์ และนางสาวพิมพร พรมมา นักวิชาการสัตวบาล กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ฟักไข่ไก่เนื้อของบริษัท ฟาร์เมช จำกัด หมู่ 1 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ
บริษัทดังกล่าวเลี้ยงแม่พันธุ์ไก่เนื้อประมาณ 160,000 ตัว ผลิตไข่ไก่ได้ราว 100,000 ฟองต่อวัน ในจำนวนนี้เป็นไข่แฝดร้อยละ 2 หรือประมาณวันละ 2,000 ฟอง ซึ่งแม้ไข่แฝดจะไม่สามารถนำไปฟักเป็นตัวได้ แต่กลับเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และมีราคาสูงกว่าไข่ปกติ จึงช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่เกษตรกร สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการสนับสนุนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มีมูลค่าสูง
ทั้งนี้ แม่ไก่สาวในช่วงอายุ 25-35 สัปดาห์มักออกไข่แฝด เนื่องจากระบบสืบพันธุ์ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ อีกทั้งการจัดการเลี้ยง เช่น การปรับสูตรอาหารให้มีโปรตีนสูงขึ้น รวมถึงการควบคุมความเข้มของแสงและเพิ่มชั่วโมงการให้แสงจาก 8 ชั่วโมงต่อวัน เป็น 15 ชั่วโมงต่อวัน ก็สามารถกระตุ้นให้แม่ไก่ออกไข่แฝดมากขึ้นได้ เนื่องจากฮอร์โมนและการทำงานของรังไข่ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทำให้ไข่แดงตกพร้อมกัน 2 ใบ
พร้อมกันนี้ คณะเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบมาตรการด้านมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ฟักไข่ เพื่อให้ผลผลิตไข่แฝดมีคุณภาพ ปลอดสารตกค้าง และปลอดภัยต่อผู้บริโภค