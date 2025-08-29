สืบสวนภาค 4 รวบนักธุรกิจลาว คาร้านไก่ย่าง หนีคดีฉ้อโกงกว่า 9 ปี

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ตามจับได้แล้ว นักธุรกิจลาว พัวพันคดีฉ้อโกงหลอกลงทุนในพื้นที่ชายแดนใต้และจ.ตาก หนีคดีมากว่า 9 ปี มูลค่าความเสียหายมากกว่า 500 ล้านบาท เผยตำรวจสืบสวนภ.4 ตามรวบได้คาร้านไก่ย่างเขาสวนกวาง เจ้าตัวยอมรับร่วมทุนจริง แต่ไม่ได้โกงประชาชน ขอต่อสู้คดีในชั้นศาล
พล.ต.ต.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย ผบก.สส.ภ.4 เปิดเผยถึงการจับกุม Mr.ANOUSIT KOULAVONG สัญชาติลาว (นายอโนสิด โคละวง) อายุ 46 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดตาก ที่ 52/2560 ลงวันที่ 1 ส.ค.68 โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันฉ้อโกง” และเป็นผู้ต้องหาตามปฏิทินหมายจับประกาศสืบจับของตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2568 ลำดับที่ 139 จับกุมตัวได้ที่ ริมถนนมิตรภาพ ม.10 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โดยจับกุมตัวได้ที่ร้านขายไก่ย่างเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
เมื่อช่วงเย็นวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา พ.ต.อ.ชาญณรงค์ มากพิสุทธิ์รอง ผบก.สส.ภ.4 พ.ต.อ.สมภพ กองสมบัติ ผกก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.4 และพ.ต.ต.เขมวัฒน์ พฤกษติกุลสว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.4 พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส. 1 บก.สส.ภ.4 ร่วมกันจับกุม ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดตาก ที่ 52/2560 ลงวันที่ 1 ส.ค.68 โดยกล่าวหาว่า "ร่วมกันฉ้อโกง" และเป็นผู้ต้องหาตามปฏิทินหมายจับประกาศสืบจับของ ตร. ประจำปี พ.ศ.2568 ลำดับที่ 139 หลังหลบหนีการจับกุมมาแล้ว 9 ปี
สืบเนื่องจากช่วงต้นปี 2559 มีกลุ่มผู้เสียหาย ซึ่งเป็นประชาชนพื้นที่ จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา ถูกบริษัทวันฮาลาล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่มีนายยุสรี วันฮาลาล ประธานบริหารกับและ Mr.ANOUSIT KOULAVONG สัญชาติลาว เป็นหนึ่งในผู้บริหาร ชักชวนให้ผู้เสียหายเข้าร่วมลงทุน อ้างว่าประกอบธุรกิจหลายประเภท ทั้งรถไฟฟ้าน้ำมันพืช ธุรกิจพลังงาน และทองคำ โดยเสนอผลตอบแทนที่สูงถึง 54% ต่อเดือน หรือ 648% ต่อปี
รูปแบบการร่วมลงทุนราคาหุ้นละ 3,000 บาท จะได้ค่าตอบแทน 400 บาทต่อสัปดาห์ต่อ 1 หุ้น ต่อมาประชาชนที่เป็นผู้เสียหายเกือบ 500 คนรู้ว่าถูกหลอกร่วมลงทุน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 500 ล้านบาท จึงนำหลักฐานการโอนเงิน เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา ทั้งยังมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากกว่า 10 ราย ที่ถูกหลอกในลักษณะเดียวกัน มีมูลค่าความเสียหายกว่า 10 ล้านบาท นำหลักฐานเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองตาก
ทั้งสองพื้นที่นั้น ศาลได้ออกหมายจับกุมผู้บริหารบริษัทวันฮาลาล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)และ Mr.ANOUSIT KOULAVONG สัญชาติลาว ก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวด้วย มาดำเนินคดีตามกฏหมาย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สส.ภ.4 โดย กก.สืบสวน 1 ได้ติดตาม Mr.ANOUSIT KOULAVONG สัญชาติลาว เป็นผู้ต้องหาตามปฏิทินหมายจับประกาศสืบจับของตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2568 ลำดับที่ 139 โดยสืบทราบว่าผู้ต้องหารายนี้ เป็นคนรวยระดับเศรษฐีของลาว ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ แล้วยังได้ประมูลช่องทีวีในลาว มีพรรคพวกทั้งที่ประเทศลาวและในประเทศไทย รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆอีก
พฤติกรรมของ Mr.ANOUSIT KOULAVONG จะระมัดระวังตัวเป็นอย่างมาก เปลี่ยนที่พักและเส้นทางการเดินทางอยู่เสมอ เดินทางเข้าออกประเทศเพื่อนบ้านอยู่บ่อยครั้ง มีการเปลี่ยนแปลงเลขหนังสือเดินทางอยู่ตลอด ทำให้การสืบสวนติดตามเป็นไปด้วยความยากลำบาก
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.1 บก.สส.ภ.4 สืบทราบว่า ผู้ต้องหารายนี้ มีคนไทยเป็นภรรยา มีบ้านพักอยู่ที่ อ.บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จึงติดตามดูความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหาและคนในบ้านหลังดังกล่าว จนพบรถยนต์ยี่ห้อเกียร์รุ่น carnival ทะเบียน กย 9699 กำแพงนคร ไม่อยู่ในบ้าน แต่สืบสวนสวนจนทราบว่า คนในครอบครัวได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปกรุงเทพฯ เชื่อได้ว่าน่าจะไปรับตัวผู้ต้องหาที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
กระทั่งช่วงเย็นวันที่ 28 ส.ค. 68 เจ้าหน้าที่ตำรวจพบรถคันดังกล่าวขับมาจากจังหวัดนครราชสีมา มุ่งหน้าเข้าพื้นที่จังหวัดขอนแก่น คาดว่าผู้ต้องหาจะนั่งอยู่ในรถ เมื่อถึงอำเภอเขาสวนกวาง รถยนต์จอดแวะกินไก่ย่างสมตำ ที่ร้านขายไก่ย่างริมถนนมิตรภาพ แล้วชายที่นั่งมาในรถก็ลงจากรถมานั่งกินไก่ย่างด้วย เจ้าหน้าที่มีความมั่นใจจนเป็นที่ชัดเจน ว่าชายที่นั่งรับประทานไก่ย่าง เป็นผู้ต้องหาตามประกาศสืบจับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจริง จึงได้แสดงตัวเข้าจับกุม
เจ้าตัวยอมรับว่า เป็นบุคคลคนเดียวกันตามหมายจับ และยินยอมให้จับกุมแต่โดยดี เบื้องต้นให้การเพียงว่า เคยร่วมลงทุนกับบริษัทวันฮาลาล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และถูกแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของบริษัท เคยขึ้นเวทีปราศรัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย และปฏิเสธว่าไม่ได้หลอกลวงประชาชน ไม่ได้เอาเงินของประชาชน และไม่ยอมให้การใดๆในชั้นจับกุม เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สส.ภ.4 จะได้นำตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ นำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ตาก เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป