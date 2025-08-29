สาวเอาจริง!รวมผู้เสียหายร้อง ปธ.กมธ.การคลังฯหลังถูกบริษัทประกันชีวิตเท

สกลนคร-สาวสกลนครสุดทนถูกบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งแจ้งยกเลิก ทั้งที่ทำประกันสุขภาพเหมาจ่าย 10 ล้านต่อปี พอเข้าปีที่ 4 ส่งเบี้ยไปแล้ว 46,000 บาท กลับถูกบริษัทเทและโอนเบี้ยคืน อ้างผู้เอาประกันมีความเสี่ยงสูง จึงอยากขอความเป็นธรรมจากรัฐสภา ได้ ส.ส.เพื่อไทยโดดอุ้มเพื่อสังคมรับทราบ
จากกรณี น.ส.เจ (นามสมมติ) ชาว จ.สกลนคร อายุ 40 ปี เข้าร้องทุกข์ตั้งแต่ต้นปี 2567 หลายแห่ง เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตชื่อดังบอกยกเลิก แต่ไม่ได้รับความสนใจ จึงร้องเรียนต่อ นายเอกพร รักความสุข นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย ส.ส.สกลนคร และ ดร.นิยม เวชกามา ผช.รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีถูกบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งเท
โดยแจ้งยกเลิกอ้างว่าผู้เอาประกันมีความเสี่ยงสูง เห็นว่าถูกเอาเปรียบ ไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงได้มาร้องเรียนเพื่อให้สังคมรับทราบ โดยเมื่อปี 2563 ตนได้ทำประกันชีวิตกับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วมีความน่าเชื่อถือ ประเภทประกันสุขภาพ ก่อนทำแถลงประวัติการรักษาทั้งหมด และยื่นสเตทเมนต์ 6 เดือน ถึง 1 ปี
น.ส.เจกล่าวต่อว่า ทั้งครอบครัวมี 5 คน พ่อแม่ ลูก 3 คน เข้าโรงพยาบาลเอกชนบ่อย จนรู้จักพยาบาล ซึ่งพยาบาลแนะนำให้ซื้อประกัน หลายเดือนต่อมาลูกไม่สบาย ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชน ค่ารักษาทั้งหมด 6 หมื่น ประกันอนุมัติ จ่ายเพิ่มเองไม่กี่พัน หลังจากนั้นจึงเห็นคุณค่าของการมีประกัน ต่อมาจึงซื้อประกันให้ทั้งบ้าน หลายบริษัท ซึ่งหลังจากร้องเรียนต่อสู้มานานกว่า 1 ปี จนได้รู้จักนักการเมืองหลายท่าน จึงลองขอให้ช่วยเหลือ และได้ไปยื่นหนังสือต่อประธานกรรมาธิการการเงินการคลัง สภาผู้แทนราษฎรให้ช่วยเหลือ ผ่านนายเอกพร รักความสุข ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย ส.ส.สกลนคร เขต 1 พรรคเพื่อไทย รองประธานกรรมาธิการฯ เพื่อขอให้ช่วยเพราะมีผู้ตกอยู่ในสภาวะเดียวกันทั้งประเทศเกือบหนึ่งหมื่นคน อยากให้บริษัทประกันมีธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง
ต่อมา ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ สผ 0017.05/[2261 ลงวันที่ 21 ส.ค.2568 จากคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง
สถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรเชิญผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน อ้างถึง หนังสือร้องเรียน ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 เพื่อพิจารณาศึกษาเรื่อง กรณีบริษัทผู้รับประกันภัยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขข้อตกลง ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยแบบคุ้มครองชีวิตและสุขภาพหรือการบอกเลิกสัญญาประกันภัยดังกล่าว ซึ่งอาจไม่เป็นธรรมกับผู้เอาประกันภัย
รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยเพื่อให้การพิจารณาของคณะกรรมาธิการเป็นไปด้วยความรอบคอบ
จึงขอเชิญ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ เพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวกับกรณี บริษัทผู้รับประกันภัยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขข้อตกลงความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยแบบคุ้มครองชีวิตและสุขภาพหรือการบอกเลิกสัญญาประกันภัยดังกล่าวซึ่งอาจไม่เป็นธรรมกับผู้เอาประกันภัย ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2568 ที่ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
โดยมีนายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ ประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสำนักกรรมาธิการ 1 กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ ตลอดทั้งผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย
นายเอกพร รักความสุข ส.ส.สกลนคร กล่าวว่าผู้เอาประกันภัยจากประกันสุขภาพ ได้เสนอขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมาธิการ การเงิน การคลัง ฯ สภาผู้แทนราษฎร เสนอข้อเท็จจริงที่บริษัทประกันภัย “พูดอย่าง ทำหลายอย่าง แตกต่างจากที่พูด” ในการเอาเปรียบผู้เอาประกันภัย เพียงเพราะไม่ต้องการรับผิดชอบผู้เอาประกันภัยที่ป่วย ต้องใช้เงินดูแลรักษามากขึ้น
"ผมไม่ได้ยินคำขอโทษใดๆ จากผู้เกี่ยวข้อง ไม่เห็นความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ มีแต่ความเป็นห่วงบริษัทประกันภัยของตนจะขาดทุนจากการออกกรมธรรม์ประกันสุขภาพ เมื่อบริษัทประกันภัยยังอยากได้เงินจากคนที่วางแผนประกันสุขภาพ ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและรับผิดชอบต่อผู้เอาประกันภัยที่ดีกว่านี้"นายเอกพรกล่าว
แต่ไม่สามารถดูแลผู้เอาประกันภัยสุขภาพ ไม่ฟังเสียงที่แท้จริงของผู้เอาประกันภัย น่าจะถึงเวลารื้อระบบการประกอบธุรกิจประกันภัยได้แล้ว