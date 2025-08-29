แม่เต่ากระ “พรพนา” โผล่วางไข่ อ่าวเทียนเกาะทะลุ 138 ฟอง – เจ้าหน้าที่เร่งย้ายรังเพาะอนุบาล ป้องกันภัยคุกคาม

ประจวบคีรีขันธ์ - ฮือฮา! แม่เต่ากระชื่อ “พรพนา” ขึ้นวางไข่ที่อ่าวเทียน เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นรังที่ 15 ของปีนี้ นับได้ 138 ฟอง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม และมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม เคลื่อนย้ายรังสู่บ่ออนุบาล เพื่อเพิ่มโอกาสรอดปลอดภัย
วันนี้ ( 29 ส.ค.) นายเอกฤทธิ์ ดวงมาลา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวสยามซึ่งร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม ระหว่างการลาดตระเวนบนเกาะทะลุ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบแม่เต่ากระขึ้นมาวางไข่ที่บริเวณอ่าวเทียน จำนวน 1 รัง
ตรวจสอบพบว่าแม่เต่ากระดังกล่าวมีชื่อว่า “แม่พรพนา” ถือเป็นรังที่ 15 ของปีงบประมาณ 2568 โดยมีพิกัด 47 P 0560323 E 1223937 N อยู่ในพื้นที่ดูแลของอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม เจ้าหน้าที่นับได้จำนวนไข่ 138 ฟอง ระยะทางที่แม่เต่าเดินจากทะเลขึ้นมาถึงรังประมาณ 22 เมตร ลักษณะหลุมวางไข่กว้าง 21 เซนติเมตร ลึก 45 เซนติเมตร ส่วนแม่เต่ามีขนาดกระดองกว้าง 73 เซนติเมตร ยาว 78 เซนติเมตร
หลังตรวจสอบเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่จึงเคลื่อนย้ายรังเต่าไปยังบ่ออนุบาลของมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม พิกัด 47 P 0560556 E 1224069 N เพื่อป้องกันภัยคุกคามตามธรรมชาติ และเพิ่มโอกาสรอดของลูกเต่า โดยมีมูลนิธิฟื้นฟูฯ เป็นผู้ดูแล พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานเฝ้าระวังและบันทึกข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง
การพบแม่เต่ากระขึ้นวางไข่ในครั้งนี้สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลในพื้นที่เกาะทะลุ และเป็นสัญญาณที่ดีต่อความพยายามในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเลหายาก