กองทัพเรือ ผนึกกำลังหลายภาคส่วนกู้วิกฤตขยะทะเลบนเกาะคราม เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ศูนย์ข่าวศรีราชา- กองทัพเรือ โดย สอ.รฝ.ผนึกกำลังหลายภาคส่วนกู้วิกฤตขยะทะเลทำลายธรรมชาติ รวมทั้งพื้นที่วางไข่เต่าทะเลบนเกาะคราม เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ ( 29 ส.ค.) กองทัพเรือ โดย พลเรือตรี เอตม์ ยุวนางกูร ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) มอบหมายให้ นาวาเอก พงษ์ศักดิ์ รามนุช ผู้บังคับการ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.ศสร.สอ.รฝ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเก็บขยะและปล่อยเต่าทะเล (ลูกเต่ากระ) จำนวน 179 ตัว เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568
โดยมี กำลังพลทหารเรือ เทศบาลตำบลบางเสร่ กลุ่มประมงตกปลาบางเสร่ และภาคเอกชน อาทิ โอเชียนมารีน่ายอช์ทคลับ ,G-FORCE PATTAYA WATER SPORT , Boat Club88 บางเสร่ ฯ และประชาชน กว่า 200 คน เข้าร่วม ณ บริเวณหาดเตย เกราะคราม อ่าวสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ทั้งนี้ กองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ซึ่ง พระองค์ทรงตระหนักว่า ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทยนับวันมีแต่จะลดน้อยลง และมีสัตว์หลายชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์
โดยเฉพาะเต่าทะเล จึงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเล และพระราชทานชื่อว่า โครงการสมเด็จฯอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ซึ่ง กองทัพเรือ ได้สนับสนุนไข่เต่าและลูกเต่าทะเล ในพื้นที่เกาะครามแห่งนี้ ร่วมดำเนินโครงการดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2522
ส่วนการจัดกิจกรรมเก็บขยะเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้ผนึกกำลังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และภาคเอกชน เพื่อรวมพลังสร้างความดี และแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเล ฟื้นฟูชายหาดเกาะคราม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ กำลังเสื่อมโทรมลง ได้รับผลกระทบจากขยะมูลฝอยจำนวนมหาศาล ที่ถูกคลื่นมรสุมซัดเกยชายหาด ให้กลับมามีธรรมชาติที่สวยงาม
และสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม สำหรับการขึ้นวางไข่ของแม่เต่าทะเล และการฟักเป็นตัว ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนเรือยอร์ชสุดหรู จำนวน 3 ลำ ประกอบด้วย เรือซิ๊กส์ตี้ซิกส์ บรูม เรือชาร์ดอนเนย์ และเรือโอเชี่ยน ซิมโฟนี่ จากภาคเอกชนในการลำเลียงกำลังพล และผู้เข้าร่วมในพิธี เดินทางไปยังเกาะคราม อีกด้วย