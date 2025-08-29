อ่วมแน่!! เขมรฝ่าฝืนกฏอัยการศึกบ้านหนองจานเจอทั้งจำคุก-ปรับหลักแสนหนักสุดถึงประหารชีวิต

สระแก้ว- กองกำลังบูรพา เข้มบทลงโทษชาวเขมรละเมิดกฏอัยการศึกบ้านหนองจาน รื้อรั้วลวดหนามเจอคุก 5 ปี ปรับ 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับฐานลักทรัพย์ราชการ หากการกระทำเข้าข่ายเป็นภัยต่อเอกราชเจอโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต
ภายหลังจากที่ กองกำลังบูรพา ได้ประกาศกฎอัยการศึก ในพื้นที่บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ และคุ้มครองชีวิต-ทรัพย์สิน รวมถึงรักษาอธิปไตยของชาติในสถานการณ์ที่มีประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาก่อเหตุในเขตชายแดนสำคัญของไทย
จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 มาตรา 11เพื่อความมั่นคงของประเทศ และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคน
โดยได้กำหนดพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตรักษาความสงบเรียบร้อยได้แก่ 1.บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว และ 2. ถนนศรีเพ็ญ
และมาตรการสำคัญที่ประชาชนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย ห้ามพกพาอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธทุกชนิด ห้ามปิดกั้นถนน หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ห้ามถ่ายภาพฐานปฏิบัติการทางทหาร ห้ามดื่มของมึนเมา หรือทะเลาะวิวาทในพื้นที่และ ห้ามนำเครื่องขยายเสียงเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น
ล่าสุดในวันนี้ (29 ส.ค.) กองกำลังบูรพา ยังได้ออกมาตรการเข้มบริเวณบ้านหนองจาน พร้อมชี้ชัดบทลงโทษสำหรับชาวกัมพูชาที่ฝ่าฝืน กรณีชาวกัมพูชาบุกรื้อลวดหนาม หรือข้ามเขตแดนเข้ามาฝั่งไทย รวมทั้งผู้ที่ทำลายแนวลวดหนาม จะถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 360 ฐานทำลายทรัพย์สินราชการ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
และหากมีการนำทรัพย์สินไป เช่น ลวดหนาม จะมีความผิดฐานลักทรัพย์ของทางราชการ ตามมาตรา 335 (10)
อีกทั้งหากการกระทำเข้าข่ายเป็นภัยต่อเอกราชของไทย จะถูกดำเนินคดีตามมาตรา 119 มีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต
ส่วนผู้ที่ข้ามแดนเข้ามาโดยไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายคนเข้าเมืองโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)
กรณีชาวเขมร เข้ามาก่อเหตุทะเลาะวิวาทในฝั่งไทยจะถูกเพิ่มความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานทำร้ายร่างกาย หรือฆ่าและพยายามฆ่า ตามพฤติการณ์ของแต่ละกรณี
ทั้งนี้ กองกำลังบูรพา ยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้หน่วยงานด้านความมั่นคงสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด..