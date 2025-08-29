เชียงใหม่เปิดตัว7นักกอล์ฟเยาวชนผ่านคัดเลือก "Drive To The Dream" 2025-2026

ฝ่ายกีฬากอล์ฟจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวนักกอล์ฟเยาวชน ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ Drive To The Dream ปี 2025-2026 จำนวน 7 คน ได้ซ้อมฟรีทั้งปี ที่สนาม M Sport Complex เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 ที่สนามไดร์ฟกอล์ฟ M sport Complex ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกหลุยส์ บ้านสันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ นายทวีวัฒน์ เดชโพธิยานนท์ รองประธานฝ่ายกีฬากอล์ฟจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในแถลงข่าว งาน Drive To The Dream 2025 by M Sport Driving Range ที่ฝ่ายกีฬากอล์ฟจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโปรกอล์ฟชื่อดังเชียงใหม่ จำนวน 11 ท่าน ร่วมแถลงข่าว จากที่ได้รับการสนับสนุนจากสนามกอล์ฟ M Sport ให้เยาวชนที่อาศัยในภาคเหนือตอนบน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ใฝ่ฝันเป็นนักกีฬากอล์ฟของทีมชาติไทย เพื่อเป็นนักกีฬากอล์ฟสร้างชื่อเสียให้ประเทศไทย หรือเพื่อเป็นโปรกอล์ฟมืออาชีพในอนาคตได้มีสนามฝึกซ้อม
จึงมีการคัดเลือกเยาวชนเข้าโครงการ Drive to the dream ปี 2025-2026 และได้นักกอล์ฟเยาวชนแล้ว จำนวน 7 คน เพื่อให้ได้ใช้สนามไดร์ฟกอล์ฟ M Sport Complex ฟรี พร้อมสนับสนุนให้ลูกกอล์ฟให้เยาวชนไดร์ฟฟรีตลอดทั้งปีด้วย จึงจัดแถลงข่าวเปิดตัวนักกีฬากอล์ฟเยาวชนขึ้นในวันนี้
นายทวีวัฒน์ เดชโพธิยานนท์ รองประธานฝ่ายกีฬากอล์ฟจังหวัดเชียงใหม่ และในฐานะเจ้าของสนาม M Sport กล่าวว่า ตนภูมิใจที่ได้เป็นแรงผลักดันให้กับนักกอล์ฟเยาวชน ก้าวเดินตามความฝัน ด้วยการ สนับสนุนลูกกอล์ฟสำหรับการฝึกซ้อมฟรีตลอดทั้งปี ต่อคนมูลค่าคนละเกือบ 100,000 บาท รวมแล้วกว่า 700,000 บาท
“โครงการนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนกอล์ฟได้พัฒนาศักยภาพ ตั้งแต่ก้าวแรกของการเป็นนักกีฬาเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย จนถึงการเป็น นักกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษา (Scholarship) จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
เพราะเราเชื่อว่า “ทุกความฝัน เริ่มต้นจากโอกาส” และ M Sport Driving Range พร้อมเป็นพลังสำคัญที่จะผลักดันให้เยาวชนทุกคน ก้าวไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ“ นายทวีวัฒน์ เดชโพธิ์ยานนท์ รองประธานฝ่ายกีฬากอล์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าว
ส่วนน้องๆ ที่ได้รับการสนับสนุนเข้าฝึกกีฬากอล์ฟ ที่สนาม M Sport ประกอบด้วย “น้องพลีส” ลันนา เกตุแก้วมังกรท, ”น้องเม้าส์เท่น“ ธนัน อนุสรณ์สมชาย, “น้องหมูกรอบ” ดารภา ชัยวัฒนาโรจน์, “น้องมาริ” พิมพ์ณิชา วงศ์จันทรัตน์, “น้องฟางฟาง” ปานตะวัน ปาลี, และเยาวชนชาวจีน อีก 2 คน คือ ”น้องชินด้า“ จื่อหยู หลิว และ ”น้องไทเกอร์“ จางผิง หวัง วันนี้ทั้งหมดสามารถเริ่มเข้าฝึกซ้อมที่สนาม M Sport ได้เป็นต้นไปจึงถึงปีหน้า
ส่วน “น้องฟูจิ” นคภัส เกื้อหนุน นักกอล์ฟเยาวชนจากลำปาง ที่ประสบความสำเร็จได้แชมป์เวอร์กอล์ฟมาแล้วนั้น ก็ได้สิทธิซ้อมที่สนาม M Sport แห่งนี้ฟรีด้วยเช่นกัน.