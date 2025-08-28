"กัน จอมพลัง" เสิร์ฟรถขี้ 14 คันถึงบ้านหนองจาน -ถนนศรีเพญชายแดนสระแก้ว ท่ามกลางการเฝ้าระวังหน่วยงานพื้นที่

สระแก้ว-มาตามคำขอ “กัน จอมพลัง” เสิร์ฟรถขี้14 คันถึงบ้านหนองจาน -ถนนศรีเพญแนวชายแดนสระแก้ว ตามด้วยขบวนรถแห่และชาวไทยจากทั่วสารทิศแห่แสดงพลังรวมสร้างสีสันหลากรูปแบบ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร - ตร.สังกัดกองกำลังบูรพา ดูแลความเรียบร้อย ส่วนฝั่งเขมรไร้การเคลื่อนไหว
เมื่อเวลา 13.20 น.วันนี้ ( 28 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บ้านหนองจาน ม.3 ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
ซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์อพยพเก่าที่อยู่ห่างจากชายแดนไทย–กัมพูชา เพียง500 เมตร ว่าเป็นไปอย่างคึกคัก เมื่อนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” นำรถบรรทุกสิ่งปฏิกูล (รถบรรทุกขี้) จำนวน14 คัน เดินทางเข้าพื้นที่ตามคำขอของอินฟลูเอนเซอร์เขมร ที่ท้าทายไว้เมื่อวันที่26 ส.ค.ที่ผ่านมา
โดยมี พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปริชาติ บรรจงปรุ ผกก.ตชด.ที่12 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร และตำรวจในสังกัดกองกำลังบูรพา ร่วม ดูแลความเรียบร้อย และได้กำหนดขอบเขตให้รถดูดส้วมอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด
“กัน จอมพลัง” เผยกับผู้สื่อข่าวว่าได้นำ “กากอาหารของคนไทย” มาจัดให้ถึงที่เพื่อเสิร์ฟให้กับฝ่ายกัมพูชาตามที่ร้องขอ
และย้ำว่าได้จัดรถมาให้มากถึง14 คันเกินกว่าที่อีกฝ่ายได้เรียกร้องไว้ ซึ่งระยะการฉีดของรถไปไกลได้ถึง 500 เมตร และจะนำรถเข้าไปในเขตชายแดนให้ได้มากที่สุดเท่าที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้ พร้อมขอร้องให้ชาวไทย อย่าตำหนิติเตียนการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและให้เป็นกำลังใจให้กันและกัน
และยังมีกลุ่มมวลชนกว่า1,000 คน ที่เดินทางมาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย รวมถึงประชาชนใน จ.สระแก้ว ร่วมเดินทางมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารและพร้อมใจกันชูธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยผ่านเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่ และยังได้ร่วมกันสดุดีวีรชน ทหารกล้า15 นาย ที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทย
ขณะบรรยากาศในฝั่งกัมพูชา ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมายังไม่มีความเคลื่อนไหว หรือการรวมตัวของกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์และชาวเขมรแต่อย่างใด เช่นเดียวกับบรรยากาศในพื้นที่ชายแดนที่ยังคงเป็นไปสงบ แต่เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังแน่นเพื่อป้องกันเหตุปะทะกันระหว่างประชาชนชาวไทยและกัมพูชา