มาตามนัด!! รถดูดส้วม-แก๊งน้ำไม่อาบ -​กัน จอมพลัง พร้อมแฟนคลับพรึ่บบ้านหนองจาน

สระแก้ว – มาตามนัด!! รถดูดส้วม ทยอยเข้าพื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ตามคำท้ากลุ่มวัยรุ่นเขมร ด้านเจ้าหน้าที่หลายหน่วยสนธิกำลังตรึงแน่นแนวชายแดนดูแลความปลอดภัย-ป้องกันปะทะ โดยเฉพาะจุดที่มวลชนไทยรวมตัวหนาแน่น หลังกลุ่มน้ำไม่อาบ -กัน จอมพลัง ร่วมแสดงพลัง
วันนี้ (28 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณแนวชายแดนบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว หลัง " กัน จอมพลัง" ประกาศนำรถดูดส้วมเข้ามาปักหลักบริเวณแนวชายแดนในเวลา 10.00 น. ตามคำท้ากลุ่มวัยรุ่น ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีบรรดารถดูดส้วมทยอยเดินทางเข้าอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงเท่านั้นยังมีกลุ่มรถแห่เครื่องเสียงอีกหลายคันเดินทางมาสมทบด้วย
ทำให้บรรยากาศในพื้นที่บ้านหนองจาน คึกคักมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และยังมีประชาชนจากหลายพื้นที่ทยอยเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
โดยผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า รถดูดส้วมที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ไม่สามารถขับเข้าไปจอดประชิดแนวชายแดนได้ เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่ค่อนข้างแคบและจำกัด จึงต้องนำไปจอดไว้ด้านนอก ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 2 กิโลเมตร
ขณะเดียวกันวัยรุ่นไทยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “แก๊งน้ำไม่อาบ” ก็ได้ทยอยเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
ด้านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.), อาสาสมัคร อสบ., ตำรวจ และกำลังทหารจาก กองกำลังบูรพา ได้สนธิกำลังร่วมกันตั้งจุดตรวจเข้มงวดตั้งแต่เมื่อเวลา 08.00 น.ที่ผ่านมา และยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษ โดยมีทั้งการตั้งด่านตรวจเข้ม อาวุธ ทุกเส้นทางเข้าสู่บ้านหนองจาน รวมถึงตรวจค้นยานพาหนะ อาวุธ ของมีคม และสิ่งผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้ามาในสร้างสถานการณ์รุนแรง ในพื้นที่
และยังได้เสริมกำลังเจ้าหน้าที่ตรึงบริเวณหน้าแนวชายแดนไทย-กัมพูชา รวมทั้งจุดที่มวลชนไทยรวมตัวกันอย่างหนาแน่น หลังได้รับรายงานว่าจะมีกลุ่มน้ำไม่อาบ” และ “กัน จอมพลัง” พร้อมทั้งกลุ่มแฟนคลับและผู้ติดตามจำนวนมากเดินทางเข้าพื้นที่ดังกล่าว
ซึ่งเป็นจุดพิพาทชายแดน เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มชาวไทยและกัมพูชา ก่อเหตุรุนแรงต่อกันจนอาจให้เกิดการชุลมุน หรือสร้างสถานการณ์ไม่สงบ
ส่วนบรรยากาศภายในหมู่บ้านหนองจาน ยังคงเงียบสงบ แต่ชาวบ้านในพื้นที่ยังคงจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเกรงว่าหากมีกลุ่มการ์ดหรือมวลชนจากภายนอกเข้ามาเพิ่มเติม อาจทำให้สถานการณ์ตึงเครียดยิ่งขึ้น